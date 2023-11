Arç Cooperativa compleix 40 anys impulsant l’assegurança ètica i solidària

Aquest divendres 10 de novembre s’ha celebrat el quarantè aniversari d’Arç Cooperativa, en un acte que ha reunit prop de dues-centes persones al Centre Cívic ‘Casinet d’Hostafrancs’, a Barcelona. La cooperativa s’ha convertit en una de les referents del sector, aportant 800.000 euros a projectes de l’economia social i solidària en l’última dècada.

Tal com ha explicat Jordi Via, un dels socis fundadors de l’entitat, una de les claus del desenvolupament d’Arç ha estat la intercooperació. Gràcies a les aliances el projecte ha pogut anar creixent fins a arribar, a dia d’avui, a donar cobertura a més de 250.000 persones i més de 3.500 empreses i organitzacions que tenen assegurances gestionades de manera ètica i solidària. A més, l’entitat compta amb fins a 70 acords d’intercooperació i està formada per 25 persones, entre sòcies de treball i treballadores.

A més a més, l’entitat participa en diferents estructures de segon grau de l’economia social i solidària i té invertits 90.000 euros en diferents projectes cooperatius i projectes ambientalment sostenibles i transformadors.

A l’acte, Jordi Via ha remarcat la importància de les aliances entre les entitats de l’economia social i solidària per fer créixer el sector | Arç Cooperativa

Respecte als inicis, Via explica que “el nostre somni era autoorganitzar-nos en cooperativa per poder-nos desenvolupar professionalment i personalment”. D’aquesta forma, van decidir crear Arç amb l’objectiu de ser una organització on l’activitat socioeconòmica tingués un impacte positiu en la societat, el medi ambient i les persones.

En tots aquests anys, la cooperativa també ha impulsat altres projectes de l’economia social i solidària. El 2003 va ser una de les entitats impulsores de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), el 2011 va ser una de les fundadores del Grup ECOS i el 2014 va impulsar CAES (Cooperación para el Aseguramiento Ético y Solidario).

La corredoria d’assegurances va néixer el 1983 de la mà d’un grup de persones vinculades als moviments socials, l’ecologisme i l’esquerra anticapitalista d’alliberament nacional. Des de llavors, està centrada en projectes d’economia social i solidària, un sector que està directament relacionat amb els seus valors com a cooperativa: ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat.