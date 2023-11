La Generalitat de Catalunya destina dos milions d'euros a projectes de cultura comunitària i transformació social

El Departament de Cultura convoca, per segona vegada, la línia de suport a les entitats que desenvolupen projectes de cultura comunitària i transformació social, que vol reforçar els projectes de caire social que, a través de la pràctica cultural en contextos comunitaris i participatius, tenen la voluntat de millorar les capacitats i les condicions de vida de les persones i els col·lectius, transformant l’entorn sociocultural del qual formen part.

Les subvencions, impulsades a través de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, ja es poden sol·licitar. Són de caràcter biennal i compten amb una dotació total de 2 milions d’euros.

La iniciativa s’emmarca en la voluntat del Departament de Cultura d’enfortir els mecanismes de garantia dels drets i d’inclusió cultural i de reconeixement i suport a les entitats socials que lideren projectes de cultura comunitària. Un dels eixos principals de treball del Departament de Cultura en aquesta legislatura és garantir que tothom tingui accés a la cultura. Per això treballa en la futura Llei de drets culturals, que tindrà com a objectius garantir la lliure participació, la creació i l’accés de tota la ciutadania a la vida cultural, així com reforçar la protecció dels drets de les persones que treballen en el sector.

Les activitats que optin a als ajuts poden adreçar-se a la ciutadania en general o, específicament, a col·lectius en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social per motius econòmics, de diversitat funcional, generacional, ètnica, cultural, de gènere o altres.

Es tracta d’una línia transversal que inclou els àmbits d'arts visuals, audiovisuals, arts escèniques, música, lletres, cultura popular i altres expressions culturals en què es potenciï la creació col·lectiva i les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania vinculats a l’entorn on es desenvolupen.

Igualment, s’hi poden acollir programes i activitats formatives o educatives destinades a la capacitació de les persones que hi participen a través de les arts visuals i audiovisuals, les arts escèniques, la música, les lletres, la cultura popular i altres expressions culturals, com a pas previ a la creació col·lectiva o la participació en un projecte comunitari.

Poden optar als ajuts les entitats privades sense ànim de lucre i les cooperatives i el període per presentar les sol·licituds es tancarà el 29 de novembre. La quantia de la subvenció per a cada sol·licitant és d'un màxim de 20.000 euros, i en cap cas pot ser superior al 70% de les despeses subvencionables del projecte. L'execució de les activitats s'ha de fer durant el bienni objecte de la convocatòria (2024-2025) i, en tot cas, han d'acabar abans del 31 de desembre del 2025.

En la primera edició d’aquests ajuts, corresponent als anys 2022 i 2023, i dotada amb 1,6 milions d’euros, es van subvencionar 199 projectes que van incloure diferents àmbits d’actuació: arts visuals, audiovisuals, arts escèniques, música, lletres, cultura popular i altres expressions culturals. Això vol dir que es van subvencionar el 88% de tots els projectes que es van presentar a la convocatòria.