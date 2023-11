L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ofereix una dotzena d’itineraris per consolidar el teixit associatiu de la comarca

“La Caixa d’EinESS” és un programa formatiu organitzat per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental per aquest curs 2023-2024. Aquest mes de novembre i fins l’octubre de 2024 s’ofereix una extensa proposta de formacions i itineraris per consolidar el teixit associatiu de la comarca. Entre elles hi ha la creació de cooperatives, la intenció d’incorporar valors de l’economia social i solidària (ESS) als projectes i a les entitats que participen en el programa. A més, volen fomentar i consolidar la intercooperació, millorar l'organització interna i donar eines a les entitats per presentar-se a subvencions i licitacions.

Les formacions d’aquest curs s’han organitzat amb una planificació prèvia, identificant i detectant les mancances tècniques i formatives de les entitats del territori. Tot i així, la tècnica de formacions, Maria Garcia, explica que no és un pla formatiu tancat i que “es plantegen la possibilitat de fer formacions més específiques per aquelles entitats que ho necessitin i ho sol·licitin”.

El pla formatiu aposta per una perspectiva antiracista i feminista en tots els itineraris estratègics, fent referència als valors de l’ESS. Es tracta d’un pla pensat per la promoció d’eines i valors de transformació social entre associacions, projectes i cooperatives. Una nova aposta d’aquest curs per proporcionar itineraris de valor afegit i no només tècnics. En aquest sentit, la tècnica de formacions assegura que són “formacions no tan tangibles, però que marquen la diferència amb les empreses de mentalitat capitalista”.

Una de les propostes d’aquest programa és l’itinerari d’eines per a la creació de cooperatives, plantejat en set sessions que tindran lloc els dos primers mesos de 2024. Les sessions comptaran amb una introducció a l’economia social i solidària i al cooperativisme i s’inclouran sessions formatives en comunicació i màrqueting, règim jurídic, entre d’altres.

Per tal d’incorporar els valors ètics de l’ESS, ofereixen dos itineraris formatius de cinc sessions, un enfocat a les relacions i l’organització dins els equips de treball; i l’altre dedicat a adoptar una lògica de treball amb la transformació social dins les entitats. També, hi haurà dos itineraris més, de dues sessions cada un, dedicats a la intercooperació sectorial en cultura i comunicació digital. A més, compten amb cinc itineraris dedicats a la millora de l’organització interna, al teixit associatiu i a proporcionar eines per presentar-se a subvencions i licitacions.

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental és un dispositiu territorial que té per objectiu fomentar els valors i principis de l’ESS en l’organització del treball. Ho fa per mitjà de la formació, l’acompanyament, la difusió i la dinamització entre entitats i actors públics i privats. Està gestionat per cinc cooperatives que operen al territori i més d’una trentena d’entitats col·laboradores del Vallès Oriental.