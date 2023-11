Recta final de l'Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya, la primera assemblea ciutadana impulsada per la Generalitat

Dissabte 18 de novembre es constituirà l’Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya, formada per 100 persones escollides per sorteig, amb l’objectiu d’implicar la ciutadania de forma directa en la gestió del canvi climàtic, debatent i formulant propostes al respecte. Aquesta és la primera assemblea ciutadana d’aquestes característiques que posa en marxa el Govern de Catalunya.

Per tal de dur a terme el sorteig, des de la Generalitat es van distribuir 20.000 invitacions de forma aleatòria per captar persones que en volguessin formar part. El procés es va fer de la mà de l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’empresa Sortition Foundation per assegurar que hi siguin representats diferents perfils de la societat catalana pel que fa a gènere, edat, nivell d’estudis i origen.

Les persones escollides van poder inscriure’s fins a finals d’octubre, mitjançant el portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Ara, només falta realitzar un sorteig entre les persones inscrites per escollir el centenar d’assembleistes que formaran part del projecte. Un cop escollides, es durà a terme la primera sessió el 18 de novembre i se’n farà cinc més fins a la sessió final, el 10 de febrer de 2024.

L’Assemblea se centrarà en com fer front al canvi climàtic, enfocant el debat a la implementació d’energies renovables i al model de producció agroalimentari. Un dels objectius és “reunir gent amb diversos punts de vista per veure diferents perspectives, però sempre a partir d’allò que hagin dit els experts”, com ha afirmat Mireia Boya, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, en declaracions a Jornal.cat.

Respecte a com aplicar les propostes que s’acordin a l’Assemblea, Boya ha comentat que, en primer lloc, s’haurà d’estudiar la viabilitat de les propostes i, després, “ser molt transparents a l’hora d’explicar per què s’han aprovat o denegat les propostes i quan es trigarà a implementar-les”.

La iniciativa està impulsada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic -a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic-, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, del Departament de Presidència, que hi ha aporta el coneixement en matèria de participació ciutadana.