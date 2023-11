La 2a edició de l’Escola de Som Connexió aplega el doble de persones inscrites que l'edició anterior

Del 9 a l’11 de novembre se celebrarà a Barcelona l’Escola Som Connexió 2023 amb el doble de persones inscrites que a la primera edició. Es tracta d’un espai de trobada impulsat per la cooperativa de telefonia Som Connexió amb l’objectiu intercanviar idees i reflexionar sobre el consum responsable i sostenible en el sector de les telecomunicacions.

L’Escola començarà dijous a la tarda amb una sessió sobre “la internet fatxa vs. la internet que brilla”. La sessió es farà a Canòdrom, Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, igual que tres de les activitats dels divendres. Aquestes seran la visita per les instal·lacions de Canòdrom, el taller sobre participació digital i la sessió sobre el paper de les telecomunicacions en la transició ecosocial. Al matí també hi haurà una visita a l’habitatge cooperatiu ‘Cirerers’, iniciativa de Sostre Cívic.

Per altra banda, el dissabte totes les activitats es duran a terme a la seu de Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona. Concretament, es farà un taller sobre el funcionament del mercat de les telecomunicacions, un taller sobre la prevenció de l’ús abusiu de pantalles per part del jovent i, finalment, un dinar en família per “celebrar la trobada i el temps compartit”.

Dins del marc de l’Escola també s’està duent a terme una formació en línia sobre què són les cooperatives de consum i com s’hi pot participar. La formació compta amb la col·laboració de Som Energia i Som Mobilitat i està formada per quatre sessions, una cada dilluns de novembre.

Respecte a la passada edició, des de l’organització en fan un bon balanç, amb l’assistència d’unes 70 persones, com ha afirmat Quim Guitart, membre de Som Connexió, en declaracions a Jornal.cat. Concretament, aquest any s’ha decidit ampliar l’espai ja que la feina de difusió ha doblat les persones inscrites.

Som Connexió és un projecte col·lectiu constituït com a cooperativa que busca construir alternatives sostenibles al sector de les telecomunicacions. La iniciativa està present a tot l’Estat oferint els seus serveis de telefonia i intentant contribuir en la transformació social. A curt termini, des de l’entitat es proposen arribar a les 10.000 persones sòcies el 2024, “per tal de poder celebrar-ho conjuntament en el desè aniversari”. A més, a mig i llarg termini tenen present seguir creixent, però fent especial èmfasi en una comunitat activa en el sector de l’economia social i solidària, com ha afirmat Guitart.