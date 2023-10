La campanya ‘Cuidem-nos’ pretén dignificar i empoderar el sector de les cures

Aquest setembre i octubre, Populus Labora, la Comunalitat de Ripollet, ha dut a terme la campanya ‘Cuidem-nos’ per sensibilitzar i dignificar el sector de les cures sota el lema ‘treballs domèstics, cures dignes’. A més de visibilitzar la problemàtica, la campanya ha comptat amb un cicle formatiu per tal d’assessorar aquelles persones que hi treballen, fent especial incidència en les persones migrades.

El projecte va sorgir arran de la precarietat laboral existent al sector de les cures, on moltes persones es troben en situacions irregulars, invisibilitzades i poc valorades. Populus Labora des dels seus inicis “ja va començar a treballar per dignificar les cures, oferint diverses formacions al respecte”, com ha afirmat Noemí Morillas de la Comunalitat, en declaracions a Jornal.cat.

Ara, amb la campanya ‘Cuidem-nos’, la Comunalitat ha buscat seguir fomentant una xarxa de cura digna i poder ajudar i acompanyar les persones migrades que es dediquen a la cura en unes condicions precàries, en molts casos “sense tan sols saber quins són els seus drets laborals”, com ha comentat Morillas. A més, el projecte també ha perseguit l’objectiu de generar pressió i incidència política a les administracions, les quals “s’han de responsabilitzar perquè les ciutats siguin feministes i cuidadores”.

Pel que fa al cicle formatiu, la iniciativa ha comptat amb tres sessions. La primera s’ha centrat en les eines de regularització per les persones migrades, oferint assessorament a aquelles persones que hagin de formalitzar la seva situació. A banda, la segona i la tercera formació s’han centrat en els drets laborals dins del sector de les cures i en com legalitzar les situacions laborals.

Des de l’organització, tot i que en alguns casos ha estat difícil arribar al públic, fan un bon balanç de la campanya i asseguren que “estem molt obertes a repetir-la per seguir fent incidència en els drets laborals de les treballadores”, ha sentenciat Morillas.

Populus Labora és la Comunalitat de Ripollet, que té com a propòsit enfortir el territori ripolletenc a través del suport mutu, les xarxes veïnals, la cooperació, l’autoorganització i l’ocupació. La Comunalitat posa les persones al centre i treballa en diferents àmbits com són les cures, la cultura, l’acció ecosocial i l’acció comunitària. Forma part del projecte de Comunalitats Urbanes, que juntament amb els Ateneus Cooperatius i els Projectes Singulars forma el Programa d’Economia Social de la Generalitat.