La Politja presenta ATESA, el nou servei d’assessoria en transició ecosocial per a organitzacions

El pol cooperatiu de Sant Cugat del Vallès – La Politja ha presentat el nou servei d’assessoria en transició ecosocial per a organitzacions, ATESA, durant la festa per la Transició Ecosocial aquest dimecres 18 d’octubre, a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).

Per reflexionar sobre els reptes de la transició ecosocial, s’ha realitzat una taula rodona que ha comptat amb la participació de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Mireia Boya; la subdirectora general d’Economia Social i Solidària, Tercer Sector i les Cooperatives, Roser Hernández; el tinent d’alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat de l’Ajuntament de Sant Cugat, Bernat Picornell; el director de l’ETSAV, Pere Fuertes; Simona Cerri, com a membre del pol cooperatiu de La Politja; i Yago Ayllón, com a representant de l’estudiantat.

En aquest sentit, des de la direcció general, Boya ha volgut destacar els projectes del Govern “com l'estratègia de transició energètica apostant més per les comunitats energètiques locals i no pels macroprojectes”. En aquesta línia, Roser Hernández ha defensat la idea que “aquesta transició ecosocial s'ha de fer des de l'ESS, posant les persones al centre, per fer una societat més justa”.

L'ETSAV s'ha convertit en el cas pilot de l'ATESA en el que hi han participat més de 25 persones en nou sessions participades. Des del seu punt de vista, la facultat i l'alumnat com a membres implicats en el procés, han volgut valorar l’èxit d’aquest procés gràcies a la mirada holística. Pel director de l’ETSAV, “treballar des de la governança, fa que el ciutadà sigui un agent actiu en el procés de transició”. També, l'estudiant Yago Ayllón creu rellevant que “l’usuari pugui ser responsable, saber quines repercussions tenen les seves accions i sigui conscient de com es resolt dins d’un marc de convivència general”.

Durant la taula rodona, com a representant de l’ajuntament, Picornell ha reconegut “la necessitat de redoblar esforços, fer molta pedagogia interna per tal que l’administració local prediqui amb l’exemple”. En aquesta línia, Simona Cerri, ha destacat que “s’ha d’anar més enllà de la sostenibilitat, un concepte que ha perdut la seva essència. La transició ecosocial ens aboca a un procés de millora continua i treballar en xarxa ens permet sumar experteses i vivències complementàries per tenir més impacte”.

L’acte ha estat dinamitzat per les cooperatives La Sembra i Pol·len edicions en format programa de ràdio en viu, acompanyat d'un càtering amb mirada ecològica, local i social de La Transformadora de Collserola, i amb música amb valors de DJ Xavi Rubio.

Cas pilot ATESA

Del cas pilot ATESA, un procés d'intercooperació portat a terme per les cooperatives Arqbag, La Sembra, Pol·len i Ensó, sorgeixen vuit reptes a desenvolupar en el futur a l'ETSAV. Destaquen millorar la relació de la comunitat educativa amb els espais exteriors en termes acadèmics, de salut, d’oci, esportius, de relació i d’apropiació; entendre l’Escola Tècnica com un equipament públic de la ciutat i millorar-ne la relació; aconseguir una visió holística del campus que integri tots els edificis i col·lectius; reconfigurar els espais donant resposta a la quotidianitat de la comunitat educativa, des d’una mirada interseccional; ser una comunitat referent i conscienciada en el tancament de cicles, crear un full de ruta ETSAV en gestió energètica; garantir que l’escola sigui un edifici saludable; apostar per una mobilitat de baix impacte ambiental.