L’ESS del Camp de Tarragona organitza la primera edició del POV Fest, un festival dedicat al jovent

El dissabte 7 d’octubre tindrà lloc el Point Of View Fest, un festival promogut per dotze entitats de l’economia social i solidària del Camp de Tarragona. El seu objectiu és donar a conèixer les iniciatives del sector que acompanyen el jovent en situació de vulnerabilitat i generar un espai de festa i d’intercanvi d’idees.

La proposta sorgeix de la Taula de Vulnerabilitats, una iniciativa de l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona - Coop Camp, que promou la intercooperació entre les entitats del sector per tal d’ajudar les persones en situació de vulnerabilitat. Actualment, en formen part vint entitats.

Pel que fa al programa, el festival es divideix en tres espais situats al Parc de la Ciutat de Tarragona. En primer lloc, l’espai d’activitats, que consta d’un taller de grafiti, un set de fotografia, un taller d’acrobàcia i partits de bàsquet 3x3. Totes les propostes estan liderades per joves, amb l’objectiu que aquest tipus de públic s’hi senti identificat i s’animi a participar, com ha explicat la Sara Camarasa, tècnica de l’Associació Quilòmetre 0, en declaracions al Jornal.cat.

En segon lloc, trobem un espai de paradetes, amb la participació de projectes d’inserció laboral de joves en risc d’exclusió. Hi haurà una parada de fruita i verdura de l’Associació Egueiro, un foodtruck de la Cooperativa Giravolt i una parada de roba de segona mà de la Fundació Formació i Treball.

L’últim dels espais és el de converses, on es duran a terme presentacions per conèixer de primera mà l’experiència de joves que puguin inspirar al públic. Sara Camarasa ha comentat el cas de la Keira, que participarà en l’espai i ha format part del Projecte Rossinyol. Aquest és un projecte de l’Associació Quilòmetre 0 on es creen relacions de suport entre l’estudiantat universitari i els infants en risc de vulnerabilitat, com era el cas de la Keira fa anys.

A part de Quilòmetre 0, la resta d’entitats que participen en el festival són l’Associació Ariadna, l’Associació Grans Projectes Solidaris, l’Associació Egueiro, Actua SCCL, Giravolt SCCL, Botiga Amiga - Fundació Formació i Treball, Fundació Ginac, Prollema - Fundació Casa Sant Josep, L'Escac SCCL, Chapter#2 i el Centre de Noves Oportunitats.