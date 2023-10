Primera verema a la vinya cooperativa de la Vall de Betlem a Badalona

La Vall de Betlem ha entrat 1000 quilograms de raïm en la seva primera verema, que ha tingut lloc 6 anys després que es plantés la vinya al voltant del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona. El projecte, impulsat per la cooperativa La Sargantana , vol posar en valor l’entorn d’alt interès patrimonial, cultural i natural, i contribuir a la reactivació econòmica sostenible i de participació col·lectiva del Barcelonès Nord.

Dels 5.000 ceps de varietats tradicionals que van plantar sis anys enrere, l’equip de La Vall de Betlem ha pogut entrar a producció uns 1.000 quilograms de raïm, conreat en el marc de la pràctica agroecològica i admès dins la DO Alella. L'objectiu principal del projecte és la reactivació de l’activitat agrària vitivinícola de la zona, però també vol convertir el recinte del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra , ubicat a la Vall de Betlem, a Badalona, en un espai de participació i convivència col·lectiva a l’entorn de l’agricultura, el món del vi i la cultura.

La Vall de Betlem és un projecte de recuperació del conreu de la vinya de l’àrea metropolitana que va encapçalar el volum d’activitat econòmica i cultural més important de la ciutat de Badalona des de l’època romana fins a la culminació del procés d’industrialització de la ciutat a mitjans del segle XX, segons expliquen des de La Sargantana.

Ignasi Niubó, president de la cooperativa La Sargantana, explica que “la vinya i el mar han estat històricament dos elements identificatius de la zona de Badalona. Més enllà de la recuperació de la vinya, el primer pas d’impacte social és l’obertura d’aquest espai a la gent i la preservació d’un patrimoni natural i cultural que està constantment en risc. És un territori de frontera, que si no es defensa a nivell col·lectiu, es pot perdre”.

Des de la cooperativa asseguren que “a través de la nostra presència, es pugui estimular la zona del Monestir com a espai de reflexió i pensament, com ho ha estat tradicionalment”. Foto: Vall de Betlem.

Tot i que des de la plantada el 2017, la vinya ha patit diversos entrebancs, com ara danys produïts per animals o vandalisme, aquest any s’ha consolidat la primera fase del projecte vinícola. Ara, s’iniciarà l’elaboració de vins i, paral·lelament, se seguiran organitzant activitats formatives, de caire cultural i de lleure obertes a la ciutadania amb l’objectiu de consolidar-les, com ara tastos, rutes, jornades…A través de la participació col·lectiva, es vol generar un impacte social positiu posant la vinya al centre, creant un espai de convivència pública i coneixement.

Niubó, espera que “a través de la nostra presència, es pugui estimular la zona del Monestir com a espai de reflexió i pensament, com ho ha estat tradicionalment, i combinar-ho amb el disseny d’activitats al voltant de l’enoturisme. L’objectiu és consolidar una comunitat que participi de manera integral en aquest espai patrimonial. Sent conscients que costa més implicar la comunitat des de la vessant del treball, també promovem la cultural”.

“La plantada de ceps ja va ser una activitat col·lectiva oberta a la ciutadania”, recorda Niubó, qui posa en valor el suport de la cooperativa Conreu Sereny amb qui han intercanviat recursos de maquinaria i coneixement durant aquest temps. Actualment, el procés de producció es troba en la fase d’embotellat i disseny de les etiquetes.