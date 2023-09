Neix a Figueres la primera cooperativa catalana de turisme ecosocial

Aquest mes de setembre s’ha presentat a Figueres el projecte Som Turisme, la primera cooperativa de turisme ecosocial. La iniciativa, impulsada per cinc dones de l’Alt Empordà, neix com a alternativa al model turístic actual i les seves conseqüències al territori.

Les impulsores de Som Turisme consideren que el model turístic actual és poc nutritiu per als territoris i les persones, per això, es proposen com a objectiu construir un model on tothom es pugui veure beneficiat, des dels turistes fins a les comunitats locals. Des de l’entitat, busquen crear una sinergia on els visitants contribueixin de manera positiva als seus destins i alhora se sentin benvinguts per les persones locals. “Creiem en un turisme que sigui nutritiu per a tothom, des de qui ho viu fins a les comunitats que l’acullen”, assegura Noemí Morales, una de les creadores del projecte.

Per assolir aquests objectius, des del Som Turisme estan construint un mercat en línia que pugui oferir diversos serveis, com la gestió d’allotjaments, màrqueting i comunicació, formacions, assessorament en turisme ecosocial i suport per a la gestió d'ajudes, tràmits i subvencions.

El projecte està format per cinc dones de la comarca: Noemí Morales, Xandra Troyano, Mar Padilla, Silvia Grünig i Mariana Vilnitzky. S’han inspirat en iniciatives com Som Energia i Som Mobilitat, però aplicant-ho al sector del turisme.

La filosofia de Som Turisme parteix de la base que totes les persones tenen dret al lleure, al descans, a viatjar o a l’aventura, però que aquest temps d’oci s’ha de gaudir respectant el medi ambient i tractar les persones que treballen al sector amb empatia i igualtat. L’acte de presentació ha estat la posada en marxa del projecte, però des de l’organització tenen l’objectiu d’anar explicant el projecte arreu de Catalunya. Les fundadores esperen que això els permeti anar creixent de forma horitzontal, creant un espai col·laboratiu amb altres projectes de l’economia social i solidària que faci de xarxa entre entitats.