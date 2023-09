Una vintena de municipis dels Països Catalans proposen fer turisme a través del joc

Municipis com Sitges, Pals, Alella, Palamós, Puigcerdà, Llívia, Bagà i el barri gòtic de Barcelona, a més d’altres pobles de les Balears, el País Valencià i l’Aragó ofereixen l’aplicació ‘Escape the Town’ als seus visitants per descobrir els pobles a través del joc. Aquest aplicatiu suposa una alternativa al turisme convencional, ja que planteja enigmes a les persones usuàries fent ús dels elements arquitectònics i culturals de l’entorn.

Els diversos ajuntaments que han confiat en el projecte ho veuen com una oportunitat per donar a conèixer la història i el patrimoni cultural del municipi d’una “manera única i innovadora”.

L’experiència recorda el funcionament d’un escape room en viu pels diferents racons d’un poble. A mesura que el joc va avançant, els jugadors descobreixen curiositats i anècdotes del indret que estan visitant. El joc té un límit de temps de dues hores i es pot jugar en grups de màxim 4 persones. Aquest està disponible les 24h del dia i no és necessari fer reserva.

El fundador de l’aplicació, Màrius Mansilla, confia en arribar a altres indrets de l’Estat espanyol en els pròxims quatre anys i, fins i tot, no descarta col·laborar amb municipis de França i Itàlia en un futur.

L’aplicació dóna importància als elements arquitèctonics i de l’entorn per completar les proves i resoldre els enigmes | Escape the Room

Darrere d’aquest projecte, hi ha una startup tecnològica en forma jurídica de cooperativa, especialitzada en el sector turístic. Segons Mansilla, l’objectiu principal és apropar la cultura a tots els públics d’una manera creativa i entretinguda. “Mentre hi hagi municipis interessats, allà estarem a punt per crear una nova experiència per a les persones usuàries”, assegura.

La idea d’aquesta aplicació sorgeix arran de la pandèmia. Els creadors de la Startup tenien dos escape rooms tradicionals a Puigcerdà. Davant la incapacitat de poder treure el màxim profit dels establiments, aquests van haver de reinventar la idea de negoci. La proposta es va anar perfilant, fins arribar a l’aplicació ‘Escape the Town’ que compta amb la participació de més de sis mil persones, a més d’escoles i empreses.