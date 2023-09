La Fira alTERna’t 2023 omple el passeig del Ter de Manlleu amb les entitats de l'ESS d’Osona

La Fira Alterna’t, celebrada el diumenge 24 de setembre, ha tornat a omplir el passeig del Ter, a Manlleu, d’iniciatives i projectes de l’economia social i solidària d’Osona. Concretament, la fira ha comptat amb una trentena de parades, que han mostrat la diversitat de la comarca dins de l’ESS, i una quinzena d’activitats paral·leles, destinades a entretenir els assistents.

L’eix temàtic d’aquesta edició ha estat el consum conscient, és a dir, donar una nova vida a aquells productes que d’altra manera es llençarien. Aquest eix ha promogut que vàries entitats del sector agroalimentari hagin muntat les seves parades per vendre els seus productes agroecològics i artesanals. En molts casos, els han venut a altres entitats del sector social que s’especialitzen en la inserció laboral de col·lectius vulnerables mitjançant l’especialització en la reutilització.

Les parades, però, han comptat amb cooperatives d’altres sectors, com l’educatiu, el cultural, el pedagògic, l’artesanal, l’energètic i de defensa del col·lectiu LGTBIQ+. També hi ha tingut una participació destacada l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, amb presència al passeig del Ter i al Museu del Ter, on organitzava una jornada sobre comunitats energètiques i una altra sobre els productes de qualitat i proximitat als menjadors escolars.

Des de l’organització de l’esdeveniment s’ha fet un balanç molt positiu de l’edició, tant pels actes previs com per la pròpia fira. El canvi de format també ha tingut bona acollida, com ja va passar en l’anterior edició, ja que destaca per celebrar la fira el matí i tancar-la amb un dinar popular que enguany ha estat servit pel Dinem Plegats del Casal Claret.