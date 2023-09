Comença la Xarxa de Facilitació Digital de Vic per combatre la bretxa digital

Aquest dilluns 18 de setembre ha començat la Xarxa de Facilitació Digital de Vic, una formació de cent hores amb l’objectiu de reforçar els serveis existents per combatre la bretxa digital entre la població. La xarxa és fruit de la col·laboració entre socis d’Osona Lab City, la Comunalitat de Vic, l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Vic i els departaments de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament.

Per afrontar el seu principal objectiu, el projecte pretén crear un grup motor format per persones de diferents perfils que actuïn com a facilitadores digitals amb el seu entorn. A partir d’aquí, s’espera que les persones facilitadores ajudin a crear dinàmiques que ajudin a l’extensió d’aquests coneixements per empoderar la ciutadania davant els reptes de la transformació digital.

Segons l’organització, són precisament els nous reptes els que donen sentit a aquest tipus de formacions, ja que la transformació digital ha canviat totalment el nostre dia a dia, passant per l’àmbit educatiu, el laboral, l’oci i la salut, entre d’altres. Sobre l’àmbit de la salut en va parlar Marta Dachs, de l’EAP Vic, a la presentació de la xarxa. Dachs va posar l’exemple de La Meva Salut, que facilita les gestions, evita esperes i millora la comunicació, de la qual va remarcar que el seu ús “ha de ser un dret i no pot ser un eix de desigualtat”.

En general, la població de més edat, per una qüestió generacional, és la que més pateix aquest tipus de desigualtats. Però, tot i això, des de l’organització de la xarxa remarquen que també hi ha capes de població més jove amb aquest tipus de problemàtica. És per aquest motiu que es busquen diferents perfils, tant de persones facilitadores com de destinataris per els futurs punts d’atenció que es preveu obrir arreu de la ciutat.

A la presentació del projecte també hi va participar Clara Cusó, de la Comunalitat de Vic, que va ressaltar la dimensió comunitària de la iniciativa, destacant que fomenta el sentiment de pertinença i el suport mutu, a més de desplaçar les jerarquies. A més, Cusó va afirmar que la xarxa “neix del treball col·laboratiu i la cooperació entre diferents agents de la ciutat” i que té un caràcter “eminentment comunitari”.

De cara al futur, des de l’organització esperen que els primers mesos serveixin per confirmar la necessitat d’aquesta mena de servei i que es pugui anar consolidant de cara al 2024. Aquesta consolidació podria suposar la inserció laboral de les persones que hagin seguit la formació, a més de fomentar una professionalització del servei i poder servir d’exemple per altres municipis.