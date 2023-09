La Generalitat convoca dues ajudes a l’emprenedoria digital femenina i la innovació tecnològica en el cooperativisme

El Departament d’Empresa i Treball convoca dues línies de subvencions per a projectes d’empreses i societats cooperatives, destinades a la despesa corrent de projectes d’innovació tecnològica. Les ajudes es divideixen en dues línies, la primera per promoure lideratge femení d’empreses emergents i la segona destinada a projectes d’innovació digital en cooperatives.

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya convoca dues línies d’ajudes dirigides a empreses i cooperatives; la primera amb l’objectiu d’impulsar empreses emergents liderades per dones, i la segona d’ajudar a les societats cooperatives que desenvolupin projectes tecnològics.

La primera línia s’anomena BruixIT i està destinada a projectes fets per empreses de base tecnològica liderades per dones. En concret, a les empreses emergents (startups) amb presència de dones en el seu equip fundador i que estiguin en una fase inicial de l’activitat empresarial, i el finançament pot anar dirigit a despeses corrents, d’inversió, de contractació de personal o de serveis, entre d’altres.

La segona, Coop de BruixIT, es dirigeix a projectes d'innovació digital i tecnològica, i inclou dos eixos. El primer és d’intercooperació, destinat a la creació de nous productes i serveis tecnològics i digitals emmarcats en el cooperativisme. El segon eix és de projectes de sobirania tecnològica. L’èmfasi en l’intercooperació és degut a que a Catalunya només hi ha 150 cooperatives de treball de base tecnològica; per tant, promoure la confluència entre empreses es considera clau.

Les dues línies són incompatibles entre si, i les subvencions permeten cobrir necessitats de despesa corrent relacionades amb els projectes. L’import de la subvenció s’establirà, per tant, en funció de les necessitats de cada activitat, i es pot destinar a actuacions que poden ser la creació de prototips, la miniaturització o reducció de les dimensions dels components i aparells, així com l’ampliació de l’escala, el disseny, la verificació del rendiment o les demostracions de producte, entre altres accions que permetin accedir al mercat.

En aquest sentit, es valorarà si són subvencionables elements com la contractació de talent femení i de talent jove (menors de 35 anys); a banda de les despeses de serveis, desenvolupament de programari o béns. També es valoraran elements com el grau d’experiència prèvia de l’equip, la coherència del projecte, l’ús d’eines innovadores o de programari lliure i una llicència Creative Commons per publicar els resultats, entre d’altres.

Els objectius de les subvencions són “potenciar l'emprenedoria femenina de base tecnològica”, així com mancomunar recursos, adaptar eines tecnològiques i estendre’n l’ús a la població en risc d’exclusió digital. També es vol “introduir les cooperatives en els ecosistemes de suport a l'emprenedoria innovadora, elevant-ne la participació en els programes d'R+D+I, i aprofitar els models cooperatius on les persones usuàries dels serveis digitals siguin copropietàries i puguin governar-los.”

Les subvencions estan convocades pel Departament d’Empresa i Treball a partir de la col·laboració la Direcció General de Societat Digital i la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives. En aquesta línia, el nou director general d’Economia Social i Solidària Juli Silvestre i Martínez, afirmava en una entrevista a Jornal.cat que “en els últims anys s’ha doblat el pressupost d’aquesta direcció general i s’ha apostat ja no per l’engegada, que també, sinó pel creixement i la consolidació dels projectes”.