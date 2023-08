Voluntariat d'arreu del món participarà en la rehabilitació del municipi d'Envall en un camp de treball sobre economia social i repoblament rural

20 persones provinents de Palestina, Grècia, Marroc i Catalunya participaran en la segona edició del programa de voluntariat eco-sostenible que contribueix a la rehabilitació del municipi d'Envall (Pallars Jussà). La iniciativa, impulsada per la Cooperativa d’Envall i en col·laboració amb el Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI Catalunya), té l’objectiu de generar un espai d’intercanvi de coneixement entorn l’economia social, el repoblament rural i interculturalitat.

Del 4 al 14 de setembre, el Refugi Casa Bigodé d’Envall acollirà un grup internacional de persones que, acompanyades de l’equip de la Cooperativa d’Envall, participaran en activitats com la rehabilitació de parets de pedra seca, el manteniment del l’hort amb tècniques de permacultura i la construcció de petit mobiliari de fusta, contribuint a la rehabilitació del municipi. A més, el programa ofereix la possibilitat de participar en tallers de ceràmica, aprofundir en la filosofia de la permacultura i reflexionar entorn els rols de gènere amb perspectiva intercultural.

Arrel d’una experiència personal a un camp de treball a Itàlia organitzat per l’SCI Catalunya, Maria Grimalt, sòcia de la cooperativa d’Envall, va proposar d’acollir-ne un i generar un espai de treball i reflexió que assegura que “et canvia la vida”. “El fet de viure 10 dies amb 20 persones d’arreu del món, compartint la vida i el treball - i una cosa que ens uneix molt, el menjar! - crea una energia molt bonica que es contagia. És una experiència altruista que et permet aprendre el valor d’ajudar als nostres veïns, un fet al que ja no estem tan acostumades a dia d’avui. Te n’adones que no saps qui està ajudant més a qui”.

El programa de voluntariat ‘Peace with nature: Rebuilding Envall’, emmarcat en l’àmbit de la sobirania ecològica, rep finançament europeu del programa Erasmus+.

Segons explica Grimalt, “un aspecte atractiu que té el camp de treball de rehabilitació d’Envall és que és un projecte viu, un espai on hi viuen persones i que vol seguir creixent”. Després de valorar amb èxit la primera edició, enguany incorporen activitats obertes a la ciutadania amb l’objectiu d’ampliar i enfortir la comunitat. Durant l’estada del grup de voluntariat “organitzem una jornada de danses tradicionals en col·laboració amb la Sumar, una veïna palestina de Pobleta, i el grup Pallars en Folk, per evidenciar que hi ha més trets culturals que compartim, que no pas que ens diferencien. També organitzem una xerrada sobre la resistència pacífica de Palestina que creiem que serà molt enriquidora, donat que l’SCI Catalunya té experiència en el tema arrel d’un dels seus projectes i que alguns dels participants del camp són de Palestina i hi estan implicats”, detalla la Maria. Informaran sobre la data i el lloc dels esdeveniments a través de les xarxes socials.

Com altres pobles del Pirineu, Envall va quedar completament deshabitat a finals dels anys 70 fins que el 2002 s’hi van tornar a instal·lar nous habitants. Aquestes sis persones són les sòcies d’Envall, cooperativa d’habitatge en cessió d’ús i de treball del poble, a través de la qual han rehabilitat i rehabitat tres dels edificis del municipi i han adquirit la resta de solars. L’objectiu és refer fins a 12 cases i facilitar l’accés social de l’habitatge a les famílies interessades.