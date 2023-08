L'associació Alba inaugura Va!defusta, una fusteria que ocupa persones amb discapacitat a les terres de Lleida

L'Associació Alba engega una nova línia productiva, una fusteria creativa que dona feina a persones amb discapacitat intel·lectual o en risc d'exclusió. Després de quatre anys desenvolupant l'activitat com a taller ocupacional, l'entitat ha apostat per engegar la fusteria Va!defusta en un espai cedit als baixos de Cal Carreter d'Agramunt (L'Urgell). “Aquest nou espai suposa un punt i seguit del projecte de fusteria, i l’empenta que necessitàvem per consolidar-lo com una activitat de pes de l’entitat”, explica Maite Trepat directora de l’Associació Alba.

"En un moment on apretant un botó sembla que es pugui fer tot, des de l'Associació Alba hem engegat una fusteria on persones amb discapacitat fan productes de fusta reciclada amb valor afegit: objectes de decoració, regals personalitzats per a empreses, cartelleria per a botigues, elements a mida per a projectes..., per exemple, hem fet les barres del festival Paupaterres de Tàrrega" explica Anna Homs, responsable de comunicació de l'associació. "Ens sumem a la moda dels 'makers' i ho fem responent als interessos i habilitats de les persones amb discapacitat de l'entitat", afegueix Homs. Actualment, unes quinze persones amb discapacitat i amb diferents graus d'autonomia participen de l'activitat de fusteria, acompanyades per dos professionals de l’entitat amb coneixements en fusteria i disseny.

Unes quinze persones amb discapacitat i amb diferents graus d'autonomia participen de l'activitat de fusteria, acompanyades per dos professionals de l’entitat amb coneixements en fusteria i disseny. Font: Associació Alba.

A més, també han engegat tallers a escoles i instituts "per potenciar amb infants i joves el treball amb les mans i la creativitat. Persones amb discapacitat de l'entitat porten retalls de fusteria i les treballen conjuntament, un espai de connexió molt interessant per a tothom que hi participa"

El projecte té una missió clara: promoure la inclusió i l'artesania, oferint oportunitats laborals dignes a persones en situació de vulnerabilitat i generar un impacte social positiu a través dels seus productes únics.