Cor de Dones permet compartir experiències vitals a través del cant

La cooperativa manresana Cultura del Bé Comú impulsa el projecte Cor de Dones, una coral on crear vincles entre dones d’orígens, realitats i edats diverses. El taller està impartit i ideat per la cantant Maria Ribot i té com a objectiu principal crear un sentiment de pertinença perquè les participants puguin compartir les seves experiències vitals.

Des de l’acompanyament emocional a la facilitació de conflictes, les sessions de Cor de Dones prenen la facilitació grupal com a mètode vertebrador. Aquest mètode permet aportar al taller una dosi d’acompanyament que fa l’experiència molt més transformadora. Al projecte hi ha diversitat entre les participants i, com afirmen des de l’organització, abordar els conflictes que poden concórrer i guanyar consciència de les dinàmiques d’opressió que hi operen, és part del procés.

El taller es divideix en dos espais. El primer és l’espai de cant, on les participants fixen més l’atenció en el treball de cos i veu, de presa de consciència del propi cos, l’autocontrol o la capacitat d’alliberar la veu. Així com la importància de l’escolta col·lectiva i de tenir en compte les altres “perquè passi la màgia”. D’altra banda, hi ha l’estona del té imprescindible per a la cohesió, que ocupa la primera mitja hora de cada sessió i destina l’energia al retrobament després d’una setmana des de l’anterior sessió.

La coral es constituir per primer cop el curs passat, amb una vintena de dones participant-hi. Sobre la passada edició Maria Ribot, la facilitadora, destaca que “la part musical va venir també de la mateixa experiència viscuda: trobar la pròpia veu és un camí d’autoconeixement brutal i també d’empoderament pel que suposa ocupar espais visibles, sobretot per a les dones, després d’haver estat tan silenciades i invisibilitzades”.

Cultura del Bé Comú és una cooperativa consultora en cultura transformadora que duu a terme diverses propostes per respondre a necessitats socials. A part del Cor de Dones, ha realitzat projectes com Records, on fan pel·lícules personalitzades sobre gent gran, i Llums a l’Ombra, una iniciativa sostenible en relació a les llums de Nadal.