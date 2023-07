Som Energia participa en una trobada a Atenes per buscar millores en el sector de les renovables

Som Energia ha format part del ‘Community Energy Spring Gathering’, organitzat per la federació europea de cooperatives d’energia renovable, REScoop. Es tracta d’una trobada entre les cooperatives que en formen part per cooperar i sumar esforços, celebrada a Atenes, Grècia.

La segona edició de la trobada ha servit per reunir membres de la federació, que actualment compta amb unes 150 entitats, entre cooperatives i altres federacions nacionals o sectorials. Som Energia en forma part com un dels vuit membres del consell de direcció, del qual també ho són grans entitats del sector com Energie Samen de Països Baixos i Energy4All del Regne Unit.

L’esdeveniment ha estat dividit en tres dies. En la primera jornada es va parlar, principalment, sobre la revolució energètica i quin paper han de jugar les comunitats energètiques en la transformació del sistema socioeconòmic. Durant el segon dia, es van tractar diversos temes, com el paper dels ciutadans, la mobilitat i diferents tipus d’energies renovables. Finalment, a la tercera jornada, va ser el moment de parlar de la situació d’aquest tipus de cooperatives als països d’Europa de l’est, a més d’acabar amb l’Assemblea General de REScoop.

Precisament, Nuri Palmada, membre de l’equip tècnic de Som Energia i representant a la trobada, destaca que “el que sobta més són les cooperatives que sorgeixen a països amb un ecosistema molt complicat on no hi ha marc regulador de les cooperatives”, en declaracions al Jornal.cat. De fet, compartir les experiències d’entitats referents en el sector perseguia l’objectiu de motivar i ajudar aquelles cooperatives que encara tenen molt camí per recórrer en els seus països.

Palmada també ha afirmat que la trobada es continuarà celebrant pròximes edicions, ja que “permet veure altres models i escoltar altres cooperatives per obrir la ment i ajudar a aquelles que ho tenen més difícil”. A més, com a balanç també ha destacat que veient com treballen algunes iniciatives europees queda clar que “la intercooperació és quelcom que a nivell nacional encara s’ha de fomentar molt més”.

L’Assemblea General que s’ha dut a terme també ha servit per celebrar els 10 anys de REScoop, fundada el 2013. La federació treballa per defensar i fomentar les cooperatives energètiques i ho fa des de diversos valors, recollits en els seus estatuts, com la gestió democràtica, l’equitat, la solidaritat i la responsabilitat social.