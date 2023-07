La Fundació Carulla impulsa la V edició de la 'plenària Mutare', una jornada de reﬂexió sobre la sostenibilitat des del sector cultural i educatiu

La Fundació Carulla impulsa la cinquena edició de la plenària Mutare amb el títol de ‘Mutare SOStenibilitat, una jornada de diàleg i reflexió sobre la sostenibilitat des de la mirada del sector cultural i educatiu’. Els dies 5 i 6 de juliol, més de 400 persones es reuniran a la Casa Rius de Barcelona i a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm per conèixer, debatre i experimentar iniciatives culturals d’alt impacte social que reflexionin sobre la sostenibilitat.

La plenària Mutare és una trobada que aborda el diàleg, l’intercanvi, la inspiració i la connexió al voltant del poder transformador de la cultura a través de conferències, tallers i presentacions de projectes culturals. L’edició d’aquest any se centrarà en dur el concepte de la sostenibilitat un pas més enllà de l’habitual sostenibilitat climàtica. És a dir, tractaran la sostenibilitat des de la llengua catalana, del territori i del nostre entorn, a partir de propostes artístiques i educatives que proposen altres maneres de viure i habitar en el planeta.

Cultura és SOStenibilitat

La sostenibilitat del planeta és una necessitat actualment, i la cultura i l'educació juguen un paper essencial com a motors de canvi per abordar els reptes mediambientals. La cultura té un poder transformador que va més enllà de la simple expressió artistica: és una eina per a la conscienciació, la mobilització i l'acció.

Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, assegura que “és mitjançant la mirada que ens ofereixen les arts i la cultura des d’on podem imaginar i impulsar noves solucions pels reptes socials que tenim al davant. Evidentment el canvi climàtic n’és un de molt important, però la cohesió social, l’equilibri territorial i la llengua, com a vas comunicant de tot plegat, són eixos fonamentals que hem de tenir en compte en aquest context”.

Esteve afegeix que en aquest punt “l'educació té un paper fonamental en la formació de ciutadans crítics i compromesos en el desenvolupament sostenible, per això dediquem una jornada exclusivament a descobrir experiències culturals en el marc escolar, que hagin empoderat els infants i jovent a ser protagonistes de tots aquests canvis que han de venir”.

Més de 400 persones es reuniran per conèixer, debatre i experimentar iniciatives culturals d’alt impacte social que reflexionin sobre la sostenibilitat. Font: Fundació Carulla.

La cinquena edició de Mutare ha comptat amb la col·laboració de l’Institut d’Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya (ICEC) i la guia d’expertes en cada eix temàtic d’aquest Mutare com Rosa Cerarols (territori), Emma Quadrada (clima), Marina Porras (llengua), Anna Villaroya (cohesió social) i Gemma Carbó (educació).

LesduesjornadesdeMutare2023comptenambunaprogramaciócentrada en experiències artístiques i projectes culturals per sostenir la llengua catalana. La plenària s’inicia amb una ponència central, cinc càpsules de deu minuts on persones expertes presenten projectes al voltant dels eixos de la llengua, cohesió social, territori, clima i comunitat. Tot seguit, hi ha un debat entre expertes al Mutare Contrast i, per acabar, una dinàmica de cocreació on les participants proposen accions des de la cultura per resoldre diferents reptes de sostenibilitat.

Xavier Cortés de La Fera, Ana Manaia i Laura Gómez de B-Murals, Laia Socarrats del projecte Cantilafont o Esteban Marín de la Fundació Contorno Urbano són alguns dels ponents que hi presentaran projectes.

Sobre la Fundació Carulla

Des de fa cinquanta anys, la Fundació Carulla treballa per transformar les persones i la societat a través de la cultura i les arts, liderant, impulsant i connectant projectes culturals i educatius que donin resposta als reptes que planteja la societat. A més del programa Mutare, com espai per connectar i posar en diàleg la cultura amb diferents reptes de la societat també coordina un ecosistema de premis i programes d’impuls a projectes culturals transformadors i educatius.