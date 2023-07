Arriba l’edició d’estiu de RESSÒ, el mercat social de la reutilització a Vic

RESSÒ, el mercat social de la reutilització, ha tornat a obrir les portes a finals de juny, en la seva edició d’estiu. Durant la inauguració s’ha realitzat una subhasta d’objectes de segona mà amb valor social, amb la participació de Godai Garcia. El mercat, que s’allargarà fins el dimecres 13 de juliol, se celebra al claustre de l’antic convent del Carme al centre cívic Joan Triadú de Vic (Osona).

RESSÒ és una botiga temporal on es poden trobar productes reutilitzats, de segona mà i restaurats, amb l’objectiu d’ajudar a la inserció sociolaboral de persones de col·lectius vulnerables. A més, el fet de donar una segona vida als objectes fomenta la reutilització com una alternativa de consum sostenible i responsable i d’economia circular. Al mercat s’hi poden trobar mobles, peces de roba, objectes de decoració de la llar, llibres, joguines, i, fins i tot, bicicletes.

D’aquesta forma, les entitats impulsores pretenen crear un impacte social i ambiental positiu. Aquestes entitats són la Fundació Areté, l’Associació Ashes, l’Associació Tapís, la cooperativa La Fera Ferotge i la Fundació Trueta. A més, compten amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic, Creacció i la Mancomunitat La Plana.

Com en l’edició de Nadal, RESSÒ tindrà també actes paral·lels a la venda de productes, com tallers de costura, de reparació de bicicletes i d’aprofitament de roba; un monogràfic d’introducció a la restauració tradicional; i un cinefòrum amb el documental Une fois que tu sais. El documental, realitzat per Emmanuel Cappelin, parla sobre solucions a les crisis actuals basades en el clima i l’energia.

Prèviament a la inauguració, el projecte va ser presentat en roda de premsa on Núria Macià, gerent de Creacció, va reivindicar la transició verda i la transició social amb les que el RESSÒ es troba del tot alineat. De cara al futur, Mireia Ribas, gerent de l’Associació Tapís, va afirmar que l’objectiu és que el mercat acabi sent permanent i es pugui convertir en un referent de la reutilització, més enllà de la comarca.