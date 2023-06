Plàudite Teatre lluita per la transformació social a través del teatre comunitari

Plàudite Teatre, juntament amb la Fundació Coop57 i el Projecte Lliures, ha llançat la campanya de mecenatge ‘Posem el Focus’ que finalitzarà el 15 de juliol, amb l’objectiu d’adequar un local que permeti a l’entitat ampliar la seva activitat i seguir fomentant el teatre social i transformador.

Plàudite és una companyia de teatre, fundada el 1998 a l’Hospitalet de Llobregat, que des dels seus inicis s’ha diferenciat del sector per afegir la transformació social com a eix central. Concretament, veuen les arts escèniques com un mètode d’inclusió i de cohesió a la comunitat que “et pot canviar la mirada”, com ha afirmat la seva directora, Eugènia Delgado, en declaracions a Jornal.cat. Delgado també ha destacat la importància del teatre comunitari a l’hora de “crear vincles que es mantenen al llarg del temps”.

Per aconseguir aquests objectius, des de l’entitat treballen diversos àmbits, com l’ecofeminisme, la interseccionalitat, l’envelliment actiu i la lluita contra l’abandonament escolar. N’és un clar exemple el projecte #ACTFEM, que duen a terme des de Plàudite per intervenir, a través del teatre, contra l’abandonament escolar prematur de les noies. La iniciativa compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del Ministeri d’Igualtat, entre d’altres.

L’entitat també duu a terme el projecte ‘Ecofeminisme’, que forma part de la Càtedra UNESCO de Prevenció de la Violència contra les Dones. La iniciativa presenta, mitjançant el teatre, casos de dones migrades amb experiències tràgiques als seus països d’origen i que viuen invisibilitzades i explotades a Europa. A més, les obres incorporen un debat final un cop acabada la funció.

D’aquesta forma, per tal de poder tirar endavant aquests projectes i crear-ne de nous, Plàudite engega ara la campanya ‘Posem el focus’, amb l’objectiu de donar un salt de qualitat, poder ajudar a un major nombre de persones i “donar-li al projecte la dignitat que mereix”, com ha comentat Eugènia Delgado.

Des de Plàudite són molt positius respecte al futur de l’entitat. Delgado comenta que durant 25 anys el projecte ha estat capaç “d’arribar a 13.000 persones i ser referent sense tenir un espai focalitzat i localitzable”. Per això, assegura que diposar d’un nou espai fa definir el futur com a “positiu i esperançador”.