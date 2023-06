La Federació de Cooperatives de Treball destaca la capacitat de resiliència del sector i posa l’accent en les bones pràctiques de gestió

L’assemblea anual de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) reuneix 129 cooperativistes, representants de 104 cooperatives federades. En concret, hi van assistir 88 persones de manera presencial a l'auditori de Barcelona Activa i més d’una quarantena en format online per fer seguiment de l’activitat de l’entitat que aglutina més de 677 cooperatives federades, el 2022.

Laia Bonastra i Guillem Llorenç, que ocupen la copresidència de la FCTC han destacat especialment “la consolidació i capacitat de resiliència del cooperativisme en un context d’inestabilitat” provocat per la pandèmia, la guerra i les successives crisis derivades. Un context que no ha aturat la consolidació d’un sector en creixement.

De la Memòria d’activitat destaca que, en el darrer any, s’han federat 42 cooperatives noves, la meitat a la ciutat de Barcelona. Entre les noves incorporacions per sector d’activitat, destaquen les entitats de l’àmbit de la comunicació i el disseny, ciclomissatgeria, renovables, arquitectes i de cultura i agroalimentació. El Baròmetre, l’eina d’autodiagnosi de la Federació per conèixer l’estat de les cooperatives, confirma que les cooperatives de treball han superat la crisi de la Covid-19. Concretament, assegura que quasi el 50% de les federades han augmentat el nombre de persones treballadores, més del 80% van tancar el 2021 amb millors resultats que el 2020 i s’ha reduït la necessitat de finançament de les entitats ja que s’ha passat del 45% el 2020 al 38%, l’any següent.

Durant l’assemblea general, el Consell Rector ha exposat la creació del Codi de Bon Govern per assegurar una gestió transparent i ètica de tots els seus espais de govern, garantir evitar conflictes d’interessos i complir amb legalitat establerta i normativa que estableix el programa compliance.

Concretament, el Codi de Bon Govern pretén ser el marc que reguli el conjunt de conductes de les persones representants de la Federació, de les persones que són la veu d’aquesta, i que les seves decisions tenen repercussions directes en el conjunt socioeconòmic, en diferents àmbits: tant en la defensa dels interessos de les cooperatives a les quals representen, com en la presa de decisions en les seves aliances i col·laboracions amb administracions i entitats, com amb les persones treballadores, clients i proveïdores i sense obviar el context en què participa.

Una actuació que mostra l’interès del cooperativisme per accentuar les bones pràctiques en la gestió empresarial, essent-ne la FCTC un dels organismes de referència.

El director general d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, Josep Vidal i Fàbrega, present en la benvinguda institucional, ha destacat “la importància de les aliances entre la FCTC, la Generalitat i els ajuntaments per fer créixer el sector i superar dificultats”, posant especial èmfasi al paper d’Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona, en un discurs marcat per la probabilitat de canvi de color polític a l’ajuntament de la capital. Així, Porro ha mostrat el seu agraïment a la feina feta i ha afegit que “la FCTC va obrir camí en l’impuls de l’economia social i solidària en l’entorn de Barcelona Activa, hi vau creure abans que ningú i ens vau ensenyar que calia incorporar el cooperativisme en l’atenció empresarial. Hem passat del 3 a l’11% en l’acompanyament a cooperatives en 8 anys”.

D’altra banda, Laia Bonastra i Guillem Llorenç han destacat els grans eixos d’activitat de la FCTC durant l’últim any: “incidir en la presència territorial, el finançament de projectes amb potencial d’impacte, l’obertura de nous espais de participació, la feminització del sector i la visibilització del cooperativisme als mitjans generalistes, entre d’altres”, eixos que han desenvolupat els diferents grups de treball del Consell Rector.

L’assemblea d’aquest any ha estat també l’escenari de la creació de la sectorial de cultura de la FCTC de Catalunya, una sectorial que agrupa més d’una quinzena d’entitats agrupades a Cultura Coop “per afiançar i seguir creixent arreu del territori català i guanyar en fortalesa, representativitat com a sector cultural cooperatiu davant l’administració pública”, ha assegurat Raquel Bonell membre de la sectorial. L’objectiu de Cultura Coope és desenvolupar l’activitat en l’àmbit de la cultura amb vocació de transformació social, complir amb els principis del cooperativisme, fomentar unes condicions de treball i contractació dignes, tenir voluntat d’intercooperar i d’enxarxament amb el territori i dins de l’ecosistema de l’ESS.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya que remunta els seus orígens al 1935 es posa el repte de seguir sent el referent per aquelles persones i organitzacions properes al cooperativisme amb voluntat de transformació social.