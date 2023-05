SUD Renovables obre un ajut de fins a 12.000 euros per a projectes que promoguin l’ús d’energies renovables

SUD Renovables concedirà un ajut de fins a 12.000 euros a través de la quarta convocatòria del programa SUD Cooperació, dirigit a entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes d’energies renovables, eficiència energètica i transició energètica en l’àmbit de l’economia social i solidària.

Els projectes han de presentar la seva viabilitat econòmica, social i tècnica, tenir una relació proporcional entre mitjans humans i materials que utilitzin en el seu dia a dia i fomentar l’apoderament de les persones que pateixen precarietat energètica. A més, es valorarà especialment que els projectes presentats tinguin un impacte ambiental positiu en l’entorn i que treballin per millorar l’àmbit comunitari.

Les candidatures es podran presentar fins el 16 de juliol. A partir d’aquí, seran examinades i valorades per un grup de sòcies i treballadores de SUD Renovables, juntament amb persones col·laborades externes per tal d’augmentar la transparència.

En anteriors edicions, l’ajut ha premiat projectes arreu del món, com el projecte de la Fundació Vicente Ferrer a Kadiri (Índia) que va dur a terme una instal·lació de plaques solars i d’un sistema de degoteig. També es va premiar un projecte de subministrament d’aigua potable a Kork (Cambodja) i un per facilitar l’accés a l’aigua a Tioribougou (Mali), fets per Global Humanitaria i la Fundació Global Play, respectivament.

SUD Renovables és una organització fundada el 2005 que duu a terme instal·lacions fotovoltaiques a indústries i que té l’objectiu de contribuir per un món sostenible on el 100% de l’energia sigui neta. L’entitat organitza SUD Cooperació des de fa anys en memòria d’Enric Pareja Martínez, soci cofundador de l’empresa.