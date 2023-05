La 9a edició de la Fira Literal acollirà un centenar d’editorials independents, vuit llibreries cooperatives i una setantena d’activitats

La 9a edició de la Fira Literal acollirà noranta segells editorials independents, vuit llibreries cooperatives i una setantena d’activitats, el 20 i 21 de maig al conjunt fabril de la Fabra i Coats al barri de Sant Andreu de Barcelona. Aquesta any, Literal dedica el cartell a Caterina Albert i Paradís, coneguda com, Víctor Català, l’escriptora recorda que “sovint, entre el dir i el fer hi va un bon tros de carrer”.

La Fira Literal, amb més de 4.000 títols en 113 parades, també ha programat una setantena d’activitats entre presentacions de llibres, grans converses, debats, poesia, conta contes i actuacions musicals que ocuparan cinc espais repartits per tot el recinte, on també hi haurà un espai de lectura, un de joc i un racó gastronòmic. Prèviament, la Literal PRO, l’espai professional associat a la fira, se celebrarà el dies 18 i 19 de maig.

Aquesta edició reflexionarà sobre diverses emergències actuals que seran itineraris temàtics en la programació de la fira. L’eix principal d’aquesta edició de Literal serà l’emergència ambiental. Durant el dissabte, diversos debats i converses giraran entorn de com transformar el model de societat actual, un sistema basat en l’expansió econòmica i el consum desmesurat, per un model més sostenible i respectuós amb el planeta.

Diumenge es posarà el focus en l’emergència feminista, a través de converses que analitzaran com combatre la cultura del masclisme i de la violència que impregna la nostra societat, i promoure valors com la igualtat, el respecte i la llibertat per a tothom. Hi haurà un espai també per l’emergència antifeixista i un altre per l’emergència internacionalista.

L’edició anterior va comptar amb unes 10.000 persones al llarg del cap de setmana | Literal

Gran presència internacional

La 9a edició de la Fira Literal comptarà amb la presència de Tim Jackson, economista ecològic i escriptor, l’autor del llibre ‘Postcreixement’, editat per Arcadia. Jackson conversarà amb la periodista Georgina Pujol, sobre la vida després del capitalisme, una activitat en el marc de l’itinerari ‘emergència ambiental’ durant la primera jornada de la fira.

Diumenge serà el torn de Sozdar Dêrik, membre de la Comandància General de les YPJ (Unitats de Protecció de Dones) a Rojava. Conversarà amb la periodista Mònica Terribas sobre les dones al Kurdistan i oferirà la seva mirada sobre les YPJ. Aquesta xerrada forma part de l’itinerari ‘emergència internacionalista’.

En els recorreguts temàtics, a banda de grans converses i debats, la Literal proposa diversos diàlegs com el d’Andreu Escribà amb Miguel Pajares sobre sostenibilitat i crisi climàtica, Belén López Peiró i Nerea Barjola que debatran com combatre la violència masclista, i Miquel Ramos i Raymond Craib que abordaran el creixement de l’extrema dreta.