Més de 90 municipis d'arreu de Catalunya s'enxarxen per promoure el comerç just

Aquest mes de maig, nombroses organitzacions de diferents punts Catalunya se sumen a la celebració del Mes Mundial Del Comerç Just per promoure un model econòmic just amb les persones i el medi ambient.

L’acte central ha tingut lloc aquest 13 de maig a la plaça Comercial de Barcelona, coincidint amb el Dia Mundial del Comerç Just, on es va presentar una coreografia participada al carrer per promoure la reflexió sobre la capacitat de transformació a través del consum individual quotidià, posant en valor la certificació de comerç just, que garanteix un tracte just i digne de les productores. Aquesta ha estat una de les activitats programades en el marc de la campanya ‘I tu, què tries?’, impulsada per l’entitat La Coordi - Comerç Just i Finances Ètiques, i que compta amb la implicació de nombroses organitzacions d’arreu de Catalunya.



Durant tot el mes de maig, diverses entitats, centres educatius, comerços i institucions públiques del territori ofereixen activitats de sensibilització sobre el comerç just per a tots els públics, entre elles tallers, taules rodones i fires. En la XXIV edició de la iniciativa, s’ha apostat per la música com a eina de transformació i llenguatge universal: jovent d’entre 12 i 25 anys han escrit i composat la cançó Futur Just, amb el suport d’Elisa Rap, Vinnie Kairosi i la companyia La Fresh Company, fruit d'una formació sobre economia crítica.

Entre les novetats d’aquesta edició, destaca la implicació de més de cent biblioteques públiques de Catalunya que s’han sumat al mes del comerç just recomanant lectures sobre la temàtica, ampliant el seu fons bibliogràfic o amb activitats diverses com ara conta-contes de dos llibres reeditats específicament per a l’ocasió. Aquesta col·laboració és fruit del projecte Biblioteques sense fronteres, impulsat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, i del treball conjunt amb la Diputació de Barcelona. Fruit d’aquesta darrera col·laboració, per primera vegada, també s’han sumat a la programació activitats a diversos mercats municipals com el de Canet de Mar, Vilafranca del Penedès o la Creu alta de Sabadell.

La iniciativa també ofereix recursos pedagògics i de sensibilització per a aprofundir en temes com el dret a la sobirania alimentària, l’impacte que genera la indústria tèxtil, o l’electrònica i el capitalisme digital.

Sobre el comerç just

El moviment del comerç just porta dècades promovent intercanvis comercials justos entre països, garantint salaris i preus dignes, l’absència de treball infantil o de qualsevol forma de discriminació, la igualtat de gènere i la llibertat d’associació, la cura del medi ambient i la transparència en els processos de fabricació i comercialització. En definitiva, sosté un conjunt de principis compartits amb les Finances Ètiques i l’Economia Social i Solidària, i afavoreix el cooperativisme i l’autogestió col·lectiva a les comunitats productores del Sud global. A Catalunya, els productes de comerç just d’ús quotidià com ara cafè, xocolata o sucre es poden trobar en diferents establiments.