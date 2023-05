Mediona aposta per la Xarxa Comunitària de Cures a l’entorn rural

El mes d’abril passat es va presentar la Xarxa Comunitària de Cures a l’entorn rural de Mediona (Alt Penedès), un projecte que s’organitza per compartir espais, gestió i temps de cures, siguin pròpies o cap a altres persones, desenvolupat per Col·lectiu Punt 6, que busca millorar la vida quotidiana i l’autonomia de les persones.

La Xarxa Comunitària de Cures a l’entorn rural de Mediona és un projecte que vol visibilitzar i vincular les diferents iniciatives de cures comunitàries que hi ha a la zona. Les xarxes estan formades per diferents persones i iniciatives que s’organitzen per donar resposta a la crisi de cures que hi ha actualment quan el sistema econòmic, laboral i social, tal com està organitzat actualment, no promou solucions suficients per a les necessitats de cura. Les diferents iniciatives locals s’agrupen en dos eixos de cures: l’aprovisionament agroecològic i l’atenció a les persones.

D’aquesta forma, el projecte també lluita per visibilitzar les cures, una feina completament desprestigiada i invisibilitzada per la societat, però que alhora és fonamental per sostenir el sistema actual. A més, la xarxa s’estructura des d’una perspectiva feminista, ja que avui en dia a Catalunya les dones encara dediquen el doble de temps que els homes a aquest tipus de tasques.

La presentació de la Xarxa es va dur a terme a Kunlabi, un espai de coworking ubicat a Sant Joan de Mediona (Alt Penedès) i enfocat a les reunions, les col·laboracions, l’aprenentatge i l’oci a l’entorn rural. A més, hi va col·laborar Bildi, una cooperativa de disseny gràfic i comunicació audiovisual, i l’Aresta, una cooperativa agroecològica.

El Col·lectiu Punt 6, promotor de la Xarxa Comunitària de Cures, és una organització, fundada el 2005 i convertida en cooperativa el 2016, que treballa repensant els espais domèstics, comunitaris i públics per trencar amb les discriminacions i les jerarquies. La cooperativa treballa en funció de les necessitats de les persones, integrant les cures, la participació comunitària i una perspectiva feminista.