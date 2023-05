La XES proposa 130 mesures per situar l’economia social i solidària al centre de les polítiques municipals

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) ha proposat a les formacions polítiques del país una bateria de mesures, a través del document ‘Aposteu de debò per l’ESS al vostre municipi (2023-2026)’, per situar l’economia social i solidària al centre de les polítiques. Es tracta de propostes per construir un nou model socioeconòmic des dels municipis, a les portes de les eleccions municipals el proper 28 de maig.

L'entitat assegura que aquest model econòmic ha de tenir com a objectiu assolir la màxima autosuficiència per satisfer les necessitats bàsiques de la seva població, que promogui la democratització de l’economia i que impulsi decididament la transició ecosocial, una transició que ha de ser cooperativa, ecofeminista i profundament redistributiva.



Concretament, les propostes presentades són 130 mesures dividides en vint àmbits d’actuació que tot municipi amb la intenció de donar suport a l’ESS hauria de complir. Per això, insten als governs a crear un consell local d’economia social i solidària integrat pel conjunt de les entitats de l’ESS local i sectorial a cada municipi o crear una taula per a la transició ecosocial, en el cas dels municipis petits. Pel que fa a les estructures administratives, la XES proposa crear una regidoria d’ESS, revaloritzar la funció del personal tècnic, crear un grup de treball d’ESS de caràcter transversal, adherir-se a la Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària (XMESS), a banda d’obrir equipaments públics com a centre d’informació a la ciutadania.



En l’àmbit de suport a la creació i consolidació d’iniciatives d’ESS, es demana als ajuntaments impulsar programes d’assessoria, llançadora de projectes, incubació, formació i accés al finançament i acompanyament de les noves iniciatives ESS. A banda, potenciar la fórmula cooperativa entre les persones migrades com a opció viable, incentivar l’apropament a les minipimes i les persones autònomes, a més, de fer campanya de sensibilització i formació a les gestories locals.



La XES posa l'accent en la importància de la col·laboració publicosocial. Per això, veuen necessari cedir equipaments municipals i espais públics en desús a la gestió comunitària. A banda, d’impulsar plans i processos comunitaris amb implicació del personal tècnic per a que ajudin a teixir els vincles comunitaris.



En l’àmbit de la democratització de les cures, cal -asseguren- reconèixer, visibilitzar i dignificar el treball de les cures, crear equipaments municipals de cures, promoure iniciatives col·lectives amb perspectiva ecofeminista, oferir assessorament i ajudes econòmiques a les persones cuidadores no professionals.



En general, els altres àmbits que proposa la XES són: la compra i contractació pública responsable; la promoció de la cooperativització d’empreses mercantils; la municipalització participativa o cooperativització de serveis públics; sobirania alimentària, energètica, residencial i habitatge cooperatiu; l’espai públic digital com a espai de gestió comunitària; transformació feminista de l’economia; educació en ESS; i cultura cooperativa.



En aquest sentit, des de la XES asseguren que en els darrers dos mandats (2015-2019 i 2019-2023) s’ha avançat força en alguns municipis si ho comparen amb el punt de partida de pràctica absència de política d’ESS. Però asseguren que, fins i tot, en aquells ajuntaments que més han fomentat l’ESS, es troben que la major part de les seves actuacions de promoció econòmica i de desenvolupament local no tenen res a veure amb l’ESS.



La Xarxa d’Economia Solidària es constitueix el 2002 després de la coordinació de diverses organitzacions de consum, producció, intercanvi, comercialització i finançament de Catalunya. L’economia solidària, en les seves formes més diverses, és una manera de viure que abasta la integritat de l’ésser humà.