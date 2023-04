L’economia social i solidària, present en el primer Congrés Català del Treball

L’economia social i solidària ha participat en el primer Congrés Català del Treball, celebrat del 24 al 26 d’abril a Barcelona, de la mà de les entitats Suara Cooperativa, La Ciutat Invisible, Col·lectivaT i Abacus en la taula rodona sobre ‘Els treballs en una economia social i solidària’.

En la taula de debat, moderada pel president de la Federació de Cooperatives de Treball, Guillem Llorens, s’ha reivindicat el paper de l’economia social i solidària com a part del canvi en el treball del futur al nostre país i s’ha posat de manifest el fet que la xerrada sobre l’ESS formés part d’una activitat a part, fora de la sala general de les ponències programades durant el congrés.

Tot i això, les persones participants han exposat els elements clau que el cooperativisme pot aportar al futur dels treballs i la seva importància per al desenvolupament d’una economia per la vida. En aquest sentit, el sociòleg i cooperativista a La Ciutat Invisible, Ivan Miró, ha destacat que “cal garantir les sobiranies dels treballs per a tothom”. “Hem de ser capaços d’estendre la democratització del treball que experimentem en els laboratoris cooperatius al conjunt de la societat. L’ESS sola no pot canviar el model econòmic”, ha afegit.

Per la seva banda, la presidenta d’Abacus – Cooperativa, Maravillas Rojo, ha destacat els reptes que l’economia social i solidària té al davant “hem de tenir la capacitat de fer-ho millor i diferent, aconseguir un impacte econòmic i social ampli per ser més visibles i amb més reconeixement”.

Una de cada quatre persones tindrà més de 65 anys a Catalunya, el 2030 i l’any 2050 el 30% de la població en tindrà més de 80 anys. Actualment, s’estima que treballen en el sector de les cures 600.000 persones però es calcula que en el futur es necessitaran 300.000 més. Per tot plegat, la presidenta de Suara Cooperativa, Laia Bonastra, ha volgut destacar la importància de posar el valor del treball de les cures sobre de la taula, com fer-lo viable per a les administracions i les famílies i digne per a les persones treballadores. “Cal poder comptar amb tecnologies emergents com la sensòrica, teleassistència avançada, robòtica assistencial, sistemes de telemedicina per poder transformar aquest sector”, ha sentenciat.

“Hem de ser capaços d’estendre la democratització del treball que experimentem en els laboratoris cooperatius al conjunt de la societat. L’ESS sola no pot canviar el model econòmic”, assegura Ivan Miró. Font: Congrés Català del Treball.

Entenen el cooperativisme com a política transformadora es genera la possibilitat de tenir més control sobre el treball, segons la professora associada del departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida i sòcia fundadora de Col·lectivaT, Özgür Güneş. Per ella, “quan tenim més control sobre el nostre treball, tenim més control del nostre temps i de com el gestionem. En un món en el que volem crear alternatives, tenir temps és clau”.

Durant el debat també s’aprofundit en aspectes com la democratització i la participació de les persones treballadores en l’empresa, mesures per fer front a la desvaloració del treball i la importància del treball reproductiu.

El primer Congrés Català del Treball és una iniciativa del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, amb la implicació dels agents socials Foment del Treball Nacional, PIMEC, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya i l'assessorament d'un comitè científic de caire plural. Aquest congrés neix per abordar les transformacions que viu el sector i que requereixen d’una anàlisi prospectiva amb visió de futur que permeti analitzar tendències a curt, mitjà i llarg termini, així com preparar Catalunya per als diferents escenaris factibles. Amb el lema "El treball en una nova economia per a la vida", la trobada persegueix nodrir l'Estratègia Catalana del Treball 2030.