Presència catalana al Congrés Internacional d’Investigació i Informació sobre economia social i cooperativa

Durant els darrers dies 19, 20 i 21 d’abril s’ha celebrat el XIX Congrés Internacional d’Investigació i Informació sobre economia social i cooperativa (CIRIEC), al Tecnocampus de Mataró, amb l’objectiu de seguir investigant i informant sobre l’economia pública, social i cooperativa.

L’esdeveniment ha tingut una gran presencia de personalitats catalanes del Tercer Sector com Josep Vidal, director general d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya; Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona; María José Vañó, directora del IUDESCOOP i Arnau Vilardell, cooperativista de Som Mobilitat. També hi ha participat Víctor Meseguer, comissionat Especial per a l’Economia Social del Govern de l’Estat. Durant la taula rodona ha posat de manifest que “hi ha instruments disponibles per promoure la cooperació publico-privada amb l’economia social però que, existeixen múltiples barreres, sobretot administratives”.

Per la seva banda, la subdirectora d’economia social i solidària i cooperatives, Roser Hernández, que ha intervingut durant la sessió inaugural “és fonamental donar suport a les iniciatives que des de les universitats es facin a l'entorn de l'ESS”. I va destacar la rellevància de la nova llei de Per la seva banda, el soci fundador de la cooperativa l’Apòstrof, Jordi Garcia, va participar en la taula ‘Economia Social i model productiu, cap a la necessària sostenibilitat’.

El congrés que ha reunit prop de 200 persones expertes de dotze països s’ha estructurat en nou tallers generals i tretze temàtics. Als tallers generals s’hi han tractat temes com el paper de l’economia social a l’escenari actual, el seu paper a Catalunya, la història del cooperativisme, la transició econòmica i social, el nou model productiu i la innovació en el sector. D’altra banda, pels tallers temàtics s’hi ha seleccionat un tema per cada taller, com l’emprenedoria en el sector, les cooperatives i el mercat elèctric, la promoció de la igualtat de gènere o la col·laboració publico-privada.

D’aquesta forma, la celebració del Congrés Internacional d’Investigació i Informació sobre economia social i cooperativa a Catalunya ha ajudat a continuar posant en el mapa els projectes d’economia social i solidària davant d’altres entitats de fora de Catalunya presents a l’esdeveniment, com l’Institut Universitari d’Investigació en Economia Social de València.