Més de 9.000 euros en premis per als millors treballs universitaris sobre cooperatives i economia social

La setena edició dels Premis Economia Social repartirà més de 9.000 euros a treballs universitaris de final de grau (TFG), postgrau (TP) i màster (TFM). Als premis s’hi podran inscriure aquells projectes, tant individuals com col·lectius, amb la temàtica de l’economia social i sostenible i siguin presentats fins el 10 de juliol de 2023.

Els premis, lliuraran un total de 1.100 euros a cada un dels primers premiats de tres categories diferents i al premi especial, mentre que els segons premiats en rebran 900. A més a més, els guardonats també rebran 300 euros més en productes i serveis del mercat social. L’acte de lliurament es durà a terme durant la segona quinzena de setembre.

En aquesta nova edició es valorarà especialment el tracte que es faci de la transició econòmica i social. És a dir, com es relaciona l’economia social i les cooperatives amb possibles formes de transformar el món actual cap a una societat que es desenvolupi en equilibri amb els recursos limitats del planeta. També es tindrà en compte els treballs que aportin solucions innovadores i que introdueixin una perspectiva de gènere.

El jurat es formarà escollint entre cinc i set persones que siguin expertes de l’àmbit universitari i tinguin una dilatada trajectòria en l’àmbit de l’economia social i les cooperatives.

Pel que fa a la passada edició, s’hi van presentar 43 treballs, provinents d’onze universitats. Dels projectes presentats, el jurat va destacar especialment el treball Cucsperativa, que va rebre el premi especial. Es tractava una gestió mancomunada dels residus orgànics, a través de substituir els fertilitzants químics per vermicompostatge.

D’altra banda, el premi al millor TFG va ser per una alumna de la UPF amb una proposta transformadora per revertir el despoblament rural. El millor TP va ser per una estudiant de la UAB per un treball amb reflexions i eines per a la creació de comunitats energètiques. I, finalment, el millor TFM va ser per un alumne també de la UAB per una recerca sobre models alternatius en l’habitatge del món rural.