CoopCamp acompanya més d'una cinquantena de noves cooperatives del Camp de Tarragona en els últims sis anys

L’Ateneu cooperatiu del Camp de Tarragona ha assessorat 783 projectes econòmics que han generat la creació de 280 llocs de treball directes i 54 noves cooperatives. Durant el 2022 se n’han creat 8, dues d’elles reconegudes als Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona: La Bastida Participació i el Centre de dinamització rural La Brostada. La xarxa de cooperatives es va poder conèixer durant la 5a edició de la Fira d’Economia Solidària del Camp de Tarragona celebrada el passat 15 d’abril.

L’objectiu de CoopCamp és, a través de l’acompanyament i les formacions, donar les eines necessàries a idees de negoci perquè les organitzacions que promouen els valors de l’economia social i solidària puguin construir alternatives d’autoorganització laboral que generin llocs de feina més dignes, on les persones siguin el centre del projecte i on sòcies i treballadores s’organitzin de forma horitzontal i igualitària.

L’Ateneu treballa sobre quatre cercles de treball: cercle del Tarragonès, cercle de Reus, cercle d’agroecologia i ruralitats i cercle de persones en situació de vulnerabilitat. S’hi sumen altres línies estratègiques de treball com ho són el foment d’ecosistemes cooperatius locals i cooperatives d’impuls municipal, la transició energètica i ecosocial, el consum ètic i responsable, la cultura i les economies feministes i de les cures.

CoopCamp és un servei públic d’aliança amb l’Administració Pública, que compta amb la participació de 40 organitzacions membres del territori | CoopCamp

Per al desplegament d’aquest pla de treball, CoopCamp com a servei públic i cooperatiu, treballa colze a colze amb les administracions locals amb l’objectiu que transformin l’economia del territori i impulsin el cooperativisme de forma coordinada i complementària amb aquestes. Així, algunes d’aquestes administracions locals són membres de l’assemblea de CoopCamp i participen de forma activa en diferents eixos de treball de l'Ateneu.

Coop Camp és un dels 14 ateneus que hi ha arreu de Catalunya i que fomenten la creació de noves iniciatives socioeconòmiques transformadores, lligades al territori, i la generació d’ocupació de qualitat.

Algunes de les propostes de l’organització per als següents mesos són l’itinerari “Preparem-nos per licitar. Licitacions públiques, intercooperació i aspectes pràctics” dirigit a entitats de l’economia social i solidària, el curs “Economia social i cooperativisme en el marc de l’educació secundària” reconegut pel Departament d’Educació i dirigit a docents, la 4a edició dels Premis de Cooperativisme per a Instituts del Camp de Tarragona i itineraris sobre transformació digital o transició ecològica per a microempreses i cooperatives.

Els Ateneus Cooperatius de Catalunya, com és el cas de CoopCamp, són espais de trobada i serveis de referència al territori per fomentar l’economia social, solidària i cooperativa, en el marc del Programa d’Economia Social promogut pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.