Oberta la convocatòria de subvencions per a projectes transversals de suport al cooperativisme i a l’economia social i solidària

El departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per sol·licitar la subvenció per a projectes de l’àmbit de l’economia social i solidària, fins al 9 de maig.

Concretament, es tracta de dues línies: una per a projectes transversals de suport al cooperativisme i a l'ESS per ampliar el foment de l'economia social, enfortir el seu posicionament en els diversos àmbits i renovar la visibilitat en el conjunt de la societat. En aquest cas, dirigida a empreses cooperatives, associacions, fundacions, societats laborals, mutalitats, confraries i universitats.

I l’altra línia de subvenció per a projectes de coordinació, promoció i difusió d’iniciatives d'economia social i cooperativa. L'objecte d’aquesta és fer seguiment, coordinar i visibilitzar les actuacions i serveis que es porten a terme mitjançant les línies de subvenció adreçades a projectes singulars d'economia social i cooperativa, per generar ocupació i crear empreses d'aquest tipus arreu de Catalunya. Aquest ajut va adreçat a cooperatives, societats laborals i agrupacions sense personalitat jurídica.

L'import màxim total destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de més 1 milió 500 mil euros, gran part del pressupost destinat als projectes transversals i un import de gairebé 240 mil euros per a la coordinació i difusió de les iniciatives de l’ESS.