Artistes del panorama musical català composen la cançó de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius per reivindicar l'economia cooperativa

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya impulsa “Populars i actives”, una cançó composada per Maio, Roba Estesa, Balkan Paradise Orchestra i La Tresca i la Verdesca per reivindicar el treball col·lectiu, l’autogestió i l’economia feminista en un to festiu i alegre.

El videoclip compta amb imatges gravades arreu del territori català i amb més de 100 participants on hi apareixen membres dels Ateneus Cooperatius i també de diversos projectes, amb l’objectiu de mostrar que el cooperativisme està present en molts sectors de l’economia catalana. La cançó i videoclip volen ser un cant a l’esperança i a l’optimisme i, de forma divertida i festiva, posar de manifest els beneficis que aporta l’economia social i solidària.

La proposta també vol posar en evidència la tasca que fan els 14 Ateneus Cooperatius desplegats arreu del territori català (Alt Pirineu i Aran, Baix Llobregat, Barcelonès Nord, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Maresme, Penedès, Terres de Ponent, Terres Gironines, Terres de l’Ebre, Vallès Occidental i Vallès Oriental).

Bandes de música catalana s’enxarxen per crear la cançó

L’enxarxament, per part d’algunes bandes de música catalana com Maio, Balkan Paradise Orchestra, Roba Estesa i La Tresca i la Verdesca, ha estat clau per poder transmetre els valors que sustenten els Ateneus Cooperatius amb un to festiu, fresc i comunitari.

La lletra de la cançó enllaça conceptes clau de l’economia social i solidària (ESS) com ara posar la vida al centre, l’autogestió, les iniciatives col·lectives, populars i actives. També es posen de manifest diverses alternatives que ofereix l’ESS al model capitalista: des de l’habitatge cooperatiu als grups de consum, passant per la banca ètica i el suport mutu.

“Populars i actives” es publica amb una llicència Creative Commons de Reconeixement i Compartir igual (CC-BY-SA 4.0) per fomentar la cultura lliure. Per tant, tothom pot reproduir-la en qualsevol canal o mitjà i, alhora, permet que les creadores puguin elaborar obres a partir d’aquest treball.

La cançó ja es pot trobar a les principals plataformes comercials per escoltar música i també a espais alternatius com ara Peertube i Archive.org.

Moment del rodatge del videoclip ‘Populars i actives’ on hi han participat més d’un centenar de persones dels Ateneus Cooperatius d’arreu de Catalunya. Font: Xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya.

L’estudi creatiu i de disseny La Torreta posa imatge gràfica a la cançó

Per complementar la novetat presenta una imatge gràfica que ha estat elaborada per l’estudi creatiu i de disseny La Torreta (un projecte de la cooperativa El Far i la Fundació Topromi -de la Fundació Catalunya La Pedrera-), un taller amb empremta social que treballa el disseny a partir de la passió i la capacitat de cadascuna de les persones que en formen part, persones adultes amb diversitat funcional.

L’autenticitat i la mirada original que han aportat les persones creadores ha donat com a resultat un disseny únic i exclusiu que ha servit per representar la cançó amb una imatge gràfica pròpia inspirada amb els principals elements del videoclip.

6 anys d’Ateneus Cooperatius a Catalunya

Els Ateneus Cooperatius van néixer al nostre país ara fa sis anys finançats pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i desplegats arreu de la mà de més de 360 organitzacions de l’economia social i solidària i/o administracions públiques locals i comarcals de cadascun d’aquests catorze territoris. Són espais de trobada, coordinació, aprenentatge, innovació i assessorament en l’àmbit de l’economia social i cooperativa i entre les seves funcions sobresurten la difusió, promoció, visibilització i enfortiment de l’ESS i la intercooperació, la generació d’iniciatives d’emprenedoria col·lectiva i nous projectes socioeconòmics i de transformació social per tal de promoure la creació d’ocupació de qualitat.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya ha aconseguit generar un impacte al voltant de l’economia social i solidària al territori. Per exemple, en els seus 5 primers anys d’història, sense comptar el 2022, ha ajudat a la creació de 730 organitzacions noves d’economia social.