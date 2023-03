Tandem impulsa una eina per facilitar la retribució flexible: disposar de més sou cobrant el mateix

La cooperativa de treball Tandem Go del grup Tandem ha impulsat el servei de retribució flexible per a les persones i entitats que treballen en l’economia social i solidària i el Tercer Sector. Es tracta de la primera plataforma feta des del cooperativisme, una fórmula que permet pagar les despeses quotidianes com el transport públic, l’escola bressol, restaurants, formació o assegurança mèdica a través de la nòmina, d’aquesta manera queden exemptes d’IRPF i la persona treballadora aumenta el seu poder adquisitiu i disposa d’un salari net més alt.

Actualment, la mitjana salarial del Tercer Sector català és gairebé un 5% inferior a la del sector privat. D’aquesta manera, amb la retribució flexible les entitats i cooperatives poden contribuir a la retenció de talent al sector i afavorir el benestar de les persones treballadores, sense assumir costos salarials addicionals.

Tandem Go s’articula a través d’una plataforma digital, una interfície fàcil i intuïtiva des d’on es pot gestionar la quantitat que es destina a cada servei, consultar l’extracte de la targeta o veure quina quantitat s’ha estalviat fins el moment, en el cas de les treballadores. Pel que fa a les organitzacions, des de la plataforma poden dissenyar el pla i, carregar les dades de les treballadores i descarregar els arxius que es vinculen directament a les nòmines, entre altres.

Un altre dels objectius de Tandem Go és oferir serveis dins de l’ESS. Per això, tot i que les persones usuàries disposen de flexibilitat a l’hora de triar un restaurant o una pòlissa mèdica, la plataforma digital promou i dona visibilitat a les opcions que hi ha d’economia social i solidària al voltant de les persones usuàries.

En el món laboral ja existeixen proveïdors de retribució flexible, però Tandem Go fa un pas més i inclou les persones treballadores que cobren el salari mínim interprofessional o amb jornada reduïda. “Per a nosaltres era important que tothom pogués optar a augmentar el poder adquisitiu, per això hem incorporat aquesta opció”, assegura Marta Dalmau, portaveu del projecte.

Tandem Go és un projecte que neix de la mà de Tandem Social, cooperativa que ofereix serveis de consultoria estratègica a organitzacions de l’ESS i el Tercer Sector. De fet inicialment va ser una proposta interna de l’organització per “aportar un granet de sorra a la millora de les condicions i l’increment de poder adquisitiu de les persones treballadores”, ha conclòs Dalmau.

La previsió de Tandem GO, durant els propers anys, és oferir els serveis a 350 organitzacions del sector, generant un increment de poder adquisitiu anual de 3,2M € per a 5.000 persones treballadores.