Inauguren el nou centre municipal de referència de l’economia social i solidària a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous InnoBA-Ca n’Andalet, el nou centre municipal de referència de l’economia social i solidària. Fins ara, aquest equipament s’havia ubicat a Can Jaumandreu, espai que s’ha cedit recentment a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El nou espai està ubicat al districte d’Horta-Guinardó i disposa d’un conjunt de programes i serveis especialitzats en economia social i solidària, a més d’una incubadora de projectes que tindrà capacitat per acollir fins a una vintena d’iniciatives. Aquest mes, Barcelona Activa llançarà una nova crida per allotjar-hi més projectes, després de 3 anys de funcionament de la incubadora.

Aquest equipament forma part de l’aposta de l’Ajuntament i Barcelona Activa per enfortir les organitzacions i empreses d’economia social i solidària. En aquest mandat s’ha aprovat el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2021-2023. L’any 2015 el pes d’aquestes empreses ateses per Barcelona Activa era del 3,5%, mentre que el 2022 ja representaven un 10,4% del total.

Aquest nou espai, amb unes dimensions de 900 m2, s’ubica en un mas històric que l’Ajuntament de Barcelona va adquirir als anys 90, i on fins ara s’han ofert serveis d’ocupació a la ciutadania. A principis del 2024 s’inaugurarà un nou espai per a l’economia social i solidària al Bloc IV de Can Batlló.