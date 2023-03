Més de 400 persones de 50 països participen en la 8a edició del Congrés d'Economia Feminista que se celebra a Barcelona

El Congrés d'Economia Feminista se celebra per primera vegada a Barcelona amb més de 400 persones de 50 països. Aquesta trobada és un referent en els estudis d'economia feminista a l'Estat espanyol que s’organitza des de 2005 i que, en aquesta edició, fa un salt internacional amb la consolidació de participants de Llatinoamèrica i d'altres països.

La cita, organitzada per l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), pretén enfortir el vincle entre el món acadèmic i l'entramat socioeconòmic de la ciutat, fomentar el debat i compartir experiències. Del 16 al 18 de març, la Nau Bostik al barri de la Sagrera, acull el congrés on hi participen noms destacats de l'àmbit de l'economia feminista i els feminismes digitals, com l'activista argentina Flora Partenio; l'antropòloga Yayo Herrero; l'experta en l'impacte de la tecnologia en la societat Tiziana Terranova; la professora del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Catherine D'Ignazio, una de les veus de referència internacional en l'activisme feminista de dades; Sasha Costanza-Chock que investiga sobre moviments socials a les xarxes; la ciberfeminista Alex Hache i la directora del col·lectiu feminista Coding Rights al Brasil, Joana Varon.

L’acte ha comptat amb la participació de l’alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha volgut resaltar la voluntat del consistori d’implementar el feminisme des d’una mirada transversal en totes les polítiques municipals i ha encoratjat a les assistents “a irrompre a les institucions, sense demanar permís, ni demanar perdó”. En la mateixa línia, la vicerectora de la UCO, Àngels Fitó ha reivindicat les jornades “per fer una millor economia, no es tracta de modes, ni de quotes; no es pot entendre les transformacions sense les aportacions feministes”.

La Nau Bostik al barri de la Sagrera de Barcelona, acull el congrés on hi participen noms destacats de l'àmbit de l'economia feminista i els feminismes digitals.

Durant la la plenària inaugural, s’ha debatut sobre els nous reptes i oportunitats del feminisme a partir de la revolució digital i s’han realitzat sessions paral·leles sobre la bretxa salarial de gènere en el Big Data, la precarietat i discriminació laboral o l’economia social i solidària feminista, entre d’altres.

La jornada de divendres es destina a la Datathon que aborda l’enllaç entre economia i igualtat de gènere, particularment entre la digitalització econòmica i les violències masclistes, a partir de les dades disponibles (dades de digitalització, índex d’igualtat de gènere, dades administratives de violències, etc.).

L’última vegada que el Congrés d’Economia Feminista es va fer a Catalunya va ser el 2015 a la ciutat de Vic. La següents edicions s’han celebrat a Madrid, València i Bilbao, respectivament.