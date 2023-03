Tarragona inaugura un espai de referència de l’economia social i solidària impulsat per la xarxa cooperativa La Teulada

La Teulada ha inaugurat aquest mes de març una seu que funcionarà com espai obert de treball compartit per als diferents col·lectius i projectes de les economies transformadores locals. L’objectiu del local és l’intercanvi de coneixement, els processos d’ajuda mútua i la possibilitat de mancomunar serveis i recursos per facilitar la sostenibilitat dels projectes cooperatius més joves. L’acte d’inauguració va comptar amb unes 150 persones i la presència de representants dels organismes participants.

Amanda Pérez, representant de La Teulada, ha explicat que “disposar d’estructures i espais de referència, com s’ha vist en altres ciutats i moviments col·lectius i autoorganitzats, ajuda a fer una passa endavant per la consolidació i el posicionament d’aquests projectes en l’entorn més proper”. El local serà incubadora per a nous projectes cooperatius amb la finalitat que aquells que tenen més recorregut puguin acompanyar i ser mentors de les iniciatives més joves.

El local, situat al carrer Pin i Soler, inicialment donarà cabuda a cinc projectes cooperatius de forma estable –Actua, L’Escamot, Cuentropía, El Far Cooperatiu i el Fòrum dels Barris, la Comunalitat Urbana de Tarragona–, alhora que altres iniciatives podran transitar-hi.

La xarxa cooperativa La Teulada és primera iniciativa d’aquest nivell en l'àmbit de la col·laboració público-cooperativada | La Teulada

Aquesta iniciativa és pionera a la ciutat i obre una porta en les polítiques públiques de desenvolupament local de Tarragona, ja que es tracta de la primera iniciativa d’aquest nivell en l'àmbit de la col·laboració público-cooperativa, sent l’aportació de l’Ajuntament d’un 47% del cost total.

L’objectiu final de La Teulada és el de generar canvis en el model socioeconòmic de la ciutat, impulsant maneres organitzatives per a l’activitat econòmica que siguin justes, democràtiques, solidàries i compromeses socialment i ambientalment. La seu permetrà fer més visible l’economia social i projectar els seus valors; així com generar discurs col·lectiu, incidint en la defensa –tant en l’àmbit polític com social– d’un determinat model de la societat i dels interessos de l’economia social.