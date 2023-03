Tres cooperatives de Sant Cugat del Vallès engeguen un projecte de banys coeducatius a l'escola pública

La cooperativa d'acompanyament a la sexualitat La Ciranda, la cooperativa d'arquitectura Arqbag, la cooperativa de comunicació La Sembra, amb el suport del mitjà de comunicació local elCugatenc han engegat el projecte de banys coeducatius amb què es pretén revisar els banys de l’escola l’Olivera per garantir la neteja, la intimitat, la inclusió, el confort i la sostenibilitat.

Es tracta d’un procés participatiu amb infants i adults per detectar mancances i marge de millora als banys, fer propostes d’intervenció i millorar l’habitabilitat i la garantia dels drets sexuals dels infants. Es proposa un procés de participació amb els diferents col·lectius que formen part de la comunitat educativa i una jornada d'acció comunitària per la Festa de la Primavera.

Sota el prisma de la coeducació, que pretén avançar cap a l’equitat i la justícia social, el procés ha de permetre revisar la construcció del gènere i del binarisme, el dret a la intimitat, la corresponsabilitat, la higiene, l’accessibilitat i la seguretat. Banys coeducatius planteja tres mirades: la participació, l’educació afectiva i sexual integral i l’habitabilitat. Són prismes indispensables per garantir la intimitat, la convivència, la igualtat, la seguretat, la higiene, les cures i la sostenibilitat.

“El projecte parteix de la necessitat i de la mirada de l’Olivera respecte a les inquietuds del nostre alumnat”, explica Mauri Rayo, coordinador de la xarxa ecosocial i sostenibilitat de l’escola, “a nivell de comunitat és un canvi en la mirada sobre els banys no només com a espai sinó també com a plantejament pedagògic i educatiu”. Per a Royo, Banys coeducatius ha de permetre tenir uns banys inclusius gràcies a la mirada de la Ciranda pel que fa a higiene i educació sexual, d’Arqbag pel que fa a l’espai físic i de la Sembra i elCugatenc per poder-ho comunicar al conjunt de la comunitat.

Júlia Sánchez, impulsora de la Ciranda explica: “Fa cinc anys que treballem als centres educatius del municipi oferint educació afectiva i sexual integral. Els banys acostumen a ser espais on detectem falta d’higiene o seguretat, on passen situacions de malestar i de falta de respecte a la intimitat. Per altra banda, hi ha centres que estan començant a plantejar que els banys siguin mixtes, però sovint no hi ha un espai de reflexió i responsabilitat prèvia, i podem trobar-nos amb banys encara més bruts o insegurs. Volem treballar conjuntament per respectar totes les identitats, però també la intimitat, la higiene i la seguretat als banys i vestuaris”.

El procés participatiu de l’escola de l’Olivera, per tant, ha de servir per detectar les vulneracions de la intimitat, les males pràctiques als banys, els mals i bons usos que en fan els infants... amb l’objectiu de definir actuacions que permetin convertir-los en espais més segurs i confortables. És un treball que es fa de la mà de l’alumnat, les famílies, el professorat, el personal de neteja i de monitoratge perquè tota la comunitat educativa treballi plegada per la transformació dels equipaments públics amb una mirada ecosocial, perspectiva de gènere i interseccional.

Primera sessió de diagnosi amb els infants de l’escola l’Olivera de Sant Cugat del Vallès. Autor: elCugatenc

Aquest març s’ha fet la primera sessió de diagnosi amb els infants i el projecte seguirà fins acabar el mes. Posteriorment, a la Festa de la Primavera del maig es farà la jornada d’acció comunitària. És una iniciativa impulsada des de l’economia social i solidària per Arqbag, cooperativa d’arquitectura que aporta valor pel que fa a l’habitabilitat; la Ciranda, cooperativa especialitzada en educació afectiva i sexual; la Sembra, agència de comunicació social, i elCugatenc, mitjà de comunicació local, sota el paraigua de l’ecosistema cooperatiu la Politja.

“L'experiència engegada a l'escola Olivera s'emmarca en el propòsit de la Politja, pol cooperatiu de Sant Cugat; generar projectes conjunts des de la suma d'experteses i vivències de les diverses entitats”, explica Simona Cerri, cooperativista d’Arqbag i membre de la Politja, “intercooperem per multiplicar l'impacte de les nostres activitats professionals i difondre els valors de l'ESS en les comunitats amb què treballem”. Aquest treball, defensa Cerri, permet creuar experteses, compartir coneixement i gaudir d'un procés de cocreació on l'aprenentatge és col·lectiu.

Banys coeducatius sorgeix de la cooperació entre la Ciranda i Arqbag i a l’escola de l’Olivera, agafa forma a través del projecte de transició ecosocial, impulsat per la Politja, amb la participació de la Sembra i elCugatenc. És una iniciativa que pretén reconsiderar la relació entre l’escola i el seu entorn a través dels espais d’aprenentatge. Compta amb el suport de l'Ajuntament.

El treball sobre els banys és una de les concrecions de la tasca d’educació afectiva i sexual que la Ciranda desenvolupa als centres educatius i que en col·laboració amb Arqbag adquireix també la capacitat de revisar l’espai dels banys des de l’habitabilitat i la sostenibilitat. Gràcies a la tasca de la Politja, l’Olivera podrà ser la primera experiència pilot al municipi. Sota el mateix prisma s’impulsaran processos similars a altres centres educatius del territori català.