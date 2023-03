Neix la Fundació Emprius com a eina per impulsar el comunalisme a la Catalunya Rural del segle XXI

La Fundació Emprius, impulsada per diverses comunitats de la Catalunya Central i el Vallès Oriental, neix amb la voluntat d’avançar cap a un model de base comunitària i comunal que ajudi en la construcció d’un moviment rural organitzat, assegurant la redistribució dels recursos i la regeneració de la biodiversitat, dins d’un marc de decreixement amb justícia social.

Les principals línies d’actuació que té són la gestió i custòdia del patrimoni per tal de col·lectivitzar-lo per a la cessió de projectes transformadors i que la fundació pugui ser el paraigües legal per a gestionar finques per a projectes comunitaris; l’enfortiment i difusió de la cultura comunal per a una gestió més justa i equitativa del territori i poder incidir en l’administració per generar marcs legals més favorables; i la inversió d’eines agrícoles, forestals o infraestructura compartida per fer créixer i enfortir les comunitats.

La Fundació, inscrita al registre l’any 2022, ha estat promoguda per Cal Cases, la primera cooperativa d'habitatge en cessió d'ús de Catalunya, constituïda l’any 2007; Mas Les Vinyes, una comunitat intencional creada l'any 2013 que gestiona una finca amb criteris de permacultura i agricultura regenerativa; Can Tonal de Vallbona, un projecte d’espai social i comunitari a Sant Antoni de Vilamajor; Can Parera de Canyes, una cooperativa de consumidors i usuaris que vol fomentar projectes vinculats al territori i a la transformació social col·lectivitzant recursos; i La Tomassa; una cooperativa d'habitatge que aspira a generar models de vida basats en l'autogestió i la cooperació amb una relació respectuosa amb el medi ambient.

Trobada de presentació de la Fundació Emprius, aquest mes de febrer, que va aplegar nombroses persones del consell assessor i ambaixadores

La trobada de presentació de la Fundació, aquest mes de febrer, va aplegar nombroses persones del consell assessor i ambaixadores que vam poder compartir reflexions i objectius de futur. “Emprius pot ser una eina estratègica de resposta als macroprojectes agressius al territori”, van destacar.

En aquest sentit, les primeres accions aniran combinades amb una campanya de recaptació d’associats, la recerca de finançament i possibles donants, la creació de protocols i mecanismes de seguiment del patrimoni cedit, la prospecció de terrenys i patrimoni potencialment adquirible i l’aprofundiment en reunions bilaterals amb actors clau. Un cop realitzades les primeres accions, l’entitat farà una presentació pública mediàtica el mes de juny vinent.