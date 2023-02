La cooperativa de Dones Arrosseres del Delta de l’Ebre neix amb la voluntat de donar visibilitat al paper de la dona en el món rural

La cooperativa Dones Arrosseres del Delta de l’Ebre, integrada per dones pageses amb experiència en el sector de l’arròs, ha nascut per donar visibilitat al paper de la dona en el món rural i, concretament, al sector de l’arròs. I per una altra banda, portar a terme la producció i comercialització de la varietat Arodelta, un arròs aromàtic de gra llarg, la llavor del qual està elaborada per una de les seves sòcies, al Delta. Una llavor que ha esdevingut única a Europa amb aquestes característiques.

En aquest sentit, des de la cooperativa han destacat que “aquest arròs vol retre homenatge a totes les dones que, durant anys, s’han deixat la pell pels arrossars i que no han estat reconegudes, a les actuals que ara obren camí, i a les que vindran”.

La creació d’aquesta entitat és la culminació d’un procés que va començar fa un any a partir d’una idea de l’artista Jaume Vidal Arasa. Un procés que ha comptat amb la col·laboració del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’IRTA Estació Experimental de l’Ebre (IRTA Amposta), l’Ajuntament d’Amposta i l’Associació de Dones Món Rural de Catalunya.

En aquest sentit, la iniciativa s’emmarca en el Programa de Dones del Món Rural i Marítim 2022-2025 de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de consolidar i seguir aprofundint en polítiques públiques que impulsin i reconeguin el paper de la dona en el món rural i marítim.