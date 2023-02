L’entitat de finances socials Seira Impuls Cooperatiu llança el cicle ‘Converses amb impacte’ per donar a conèixer les iniciatives del sector

L'entitat catalana de referència en finances socials i cooperatives, Seira Impuls Cooperatiu, que ofereix solucions per l'accés al finançament de les empreses cooperatives, ha engegat el cicle ‘Converses amb impacte’ per donar a conèixer les entitats beneficiades de l’eina Seira Inversió Social. El cicle es compon d’uns vídeos, en format de conversa informal, de dues cooperatives que mostren en primera persona detalls de la seva història, el dia a dia, la proposta de valor i com es veuen en el futur.

Les cooperatives Artijoc i Coop de Foc (La Conservera BCN) han encetat la campanya audiovisual que anirà descobrint cada mes noves iniciatives que han rebut suport financer i assessorament per part de Seira.

Concretament, el préstec pacient de Seira els ha servit per dotar amb nous materials i recursos les seves entitats. En el cas d’Artijoc, pel taller de fusteria i, en el de La Conservera BCN, per inversions en millores respecte nous productes i gestió interna de la cooperativa. Per Mireia Riera i Sant, sòcia d’Artijoc: “ha estat una forma molt senzilla i molt orgànica de poder accedir a un crèdit”.



Seira Inversió Social

Seira Inversió Social és el primer instrument d’inversió exclusiu per a entitats de l’economia social sense necessitat d’avals, desenvolupat per Seira Impuls Cooperatiu.

Es tracta del primer vehicle d’inversió d’impacte, pacient, amb un retorn fins a 10 anys, i a un tipus d’interès fix. El tipus d’interès que es cobra té la voluntat de cobrir l’estructura i continuar invertint en altres projectes de l’Economia Social i Cooperativa. A diferència de les entitats financeres tradicionals, que demanen avals personals, el projecte mateix és l'única garantia que es demana.

La iniciativa prioritza les entitats sense ànim de lucre, cooperatives, associacions, fundacions o societats d’integració laboral a les quals facilita el finançament d’inversions d’entre 20.000 i 400.000 euros. La finalitat és impulsar la creació, creixement i consolidació de les cooperatives de treball i la resta d’entitats de l’economia social catalana de dimensió micro, petita i mitjana.