Neix ‘JOvESS: Fem Economia Social’ al Penedès per donar a conèixer i promoure el cooperativisme entre el jovent

El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca i Coopsetània, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia i Garraf, impulsen “JOvESS: Fem Economia Social”, un cicle que té per objectiu donar a conèixer l’Economia Social i Solidària (ESS) entre les persones joves.

Per aconseguir-ho, el cicle planteja quatre activitats de març a juliol, totes elles a L’Espai Jove La Nau de Vilafranca del Penedès. En elles s’abordarà l’economia social des de diferents perspectives i servirà alhora per presentar diferents projectes cooperatius del territori.

La primera de les activitats, adreçada a la Xarxa de Joves Creadors i creadors de La Nau Espai de Creació, serà una jornada formativa per facilitar l’enxarxament i la formació de cooperatives entre les diferents creadores en els àmbits de la gestió econòmica, la comunicació i viabilitat del projecte.

En canvi, la segona activitat, pensada especialment per als més joves, estarà formada de diferents propostes lúdiques i d’entreteniment. A la vegada, prendrà cert protagonisme el Punt d’Informació de l’ESS on hi haurà professionals de Coopsetània que podran resoldre dubtes i orientar a qui ho requereixi.

La tercera, a càrrec d’Eixarcolant, una cooperativa de Jorba (Anoia) que es dedica a recuperar espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals per fomentar un model de producció, distribució i consum d’aliments sostenible, ètic i just. Eixarcolant oferirà un taller de cuina amb les plantes silvestres més representatives de la zona. La darrera activitat consistirà en un concert i un tast de vins.

En aquest sentit, la representant de Coopsetània, Marina Montiel, assegura que el cicle pretén, “en un moment de precarització del col·lectiu juvenil, sensibilitzar-los sobre l’existència d’una economia transformadora i sostenible centrada en el bé comú i en la persona, fer xarxa i promoure la creació de projectes d’ESS".

En la mateixa línia, el regidor i tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Miquel Medialdea, considera important acostar el model cooperatiu als joves “com una alternativa més a l'hora de fer una empresa. Hi han exemples de cooperatives exitoses, grans i petites, algunes s’exposaran en aquest cicle".

L’Ajuntament té un acord de compromís amb la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, a través de Coopsetània, per donar suport a les actuacions de la xarxa en l’àmbit local. Durant aquest curs 22-23 s’han programat un total de 15 sessions. Així mateix, a través del Punt d’Informació i atenció sobre ESS de l’Espai Jove La Nau, l’objectiu és descentralitzar l’Ateneu a nivell territorial i poder continuar fent divulgació de l’ESS en d’altres espais diferents a la seu de Coopsetània, fent-los més pròxims als espais de relació i trobada juvenil.