Tres joves creen un restaurant vegetarià cooperatiu al Pallars Sobirà

Es tracta d'un restaurant vegetarià, ubicat al poble de Montardit de Baix, al Pallars Sobirà, que vol convertir-se en un espai no solament gastronòmic sinó també cultural. Tots tres eren conscients que obrir un restaurant vegetarià al Sobirà, una comarca on la producció de carn és tan elevada, era un repte. Transcorregut poc més d'un mes i mig des de l'obertura de portes de la Cooperativa All Negre, els impulsors apunten que la resposta és "molt positiva" per part del públic.

L'Albert, el Xavier i l'Amparo són tres amics que fa una vintena d'anys que viuen al Pallars. Amb l'objectiu de tenir una feina fixa durant tot l'any i deslligada de l'esquí o els esports d'aventura, com fins ara, han creat la Cooperativa All Negre. En aquest sentit, l'Albert Vilar, soci de la cooperativa, ha explicat que All Negre és l'única cooperativa restaurant de la comarca i i també l'únic restaurant vegetarià del Sobirà i comarques veïnes com la Val d'Aran o l'Alt Urgell. “Sí que hi ha altres cooperatives de recuperació de varietats tradicionals i espècies silvestres i de producció d'hortalisses, fruites i verdures amb qui volem col·laborar i tancar tot el cercle”, ha assegurat.

La carta del restaurant prioritza productes de temporada i de proximitat. Foto: ACN

Amb la carta del restaurant intenten que els comensals no trobin a faltar un plat de carn i plantegen plats com: trinxat de col, coliflor, all negre i nyàmera; cebiche de moniato; caneló de carabassa o croquetes de calçots. Xavier Salvanya, soci d'All Negre, ha comentat que “la prioritat de l'establiment és productes de temporada i de proximitat”.

Inicialment, han arrencat el projecte amb el restaurant i el volen fer créixer amb altres activitats gastronòmiques i culturals com tallers de cuina, presentacions de llibres o actuacions musicals.