La Universitat de Vic programa els primers estudis sobre cooperativisme dedicats a l'ESS com a eina per l'enfortiment territorial

El 16 de febrer comença el nou curs ‘Economia social i solidària per a l'enfortiment territorial‘, impulsat per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i l’Escola de Postgrau de la UVic, en el que seran els primers estudis reglats sobre la temàtica a la universitat vigatana. El curs, que tindrà un format semipresencial, combina les classes en línia i les visites a projectes d’economia social. Entre l’equip docent hi ha membres dels projectes cooperatius Sambucus, Resilience Earth i La Lluerna llibreria.



El programa té la particularitat de tenir com a eix transversal en els continguts la perspectiva territorial i les ruralitats, a més de reivindicar les iniciatives d’economia social que sorgeixen en àmbits urbans no metropolitans o rurals. L’objectiu és comprendre com aquestes iniciatives es desenvolupen, com donen respostes a necessitats específiques d’entorns rurals o no metropolitans i quines potencialitats tenen en aquests entorns.



L’economia social, com a resposta als grans reptes actuals



Laura Muixí, tècnica de l’Ateneu i organitzadora del curs explica la doble mirada que es pretén assolir: “Molt focalitzada en aquest entorn local i molt connectada amb el context global postpandèmic i d’emergència climàtica en què ens trobem, tenint en compte com l’economia social dona resposta a aquests grans reptes”. Per la seva part, Carla Escarrà, antropòloga i llibretera a La Lluerna llibreria i coordinadora del curs per part de l’Ateneu Cooperatiu, explica que se li ha posat aquest títol “per la importància de l’eix territorial en el curs, perquè és important posar el focus fora de l'àrea metropolitana”.



Des de la UVic, Elisenda Tarrats, professora de la Facultat d’Empresa i Comunicació i coordinadora del curs per part de la universitat, recorda que “la llavor d'aquest curs es va iniciar fa aproximadament un any, quan l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i membres de la UVic-Universitat Central de Catalunya ens vam començar a reunir”. A partir d’aquí, van presentar la iniciativa a la convocatòria pública que anualment convoca la Direcció General d’Economia Social de la Generalitat i van obtenir un ajut que ha permès que el curs sigui finançat en un 90% del seu cost total.

El curs té una durada de dotze setmanes, del 16 de febrer fins al 4 de maig de 2023, amb classes els dimarts i dijous de cinc a vuit de la tarda per a les sessions en línia i un dissabte al mes per a les visites d’experiències. ‘Economia social i solidària per a l'enfortiment territorial’ s’adreça a membres de projectes d’economia social o persones que en vulguin impulsar i a persones tècniques en desenvolupament econòmic i emprenedoria i es convalida per 2,5 crèdits ECTS per a estudiants de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic.

Elisenda Tarrats intervenint a la presentació del curs, aquest dijous a la UVic Foto: Anna Pujol Navarro



Comunitats energètiques, la primera visita



L'impuls de les comunitats energètiques locals i la seva importància en una producció descentralitzada de l'energia és la temàtica de la primera visita que es portarà a terme, mentre que les següents giraran al voltant de l’agroalimentació i el despoblament.



Què significa tenir en compte la perspectiva territorial? Com s'organitza el territori a casa nostra? És sostenible l'actual model de distribució territorial? Com pot ajudar una distribució territorial demogràfica i econòmica més equitativa a afrontar els reptes socials i mediambientals de la nostra societat? Es tracta d’algunes de les qüestions principals del curs, que també s’encarregarà d’aprofundir en les possibilitats del model cooperatiu i en com impulsar nous projectes d’economia social.



El desequilibri territorial, la desigualtat d’oportunitats i la dificultat d’accés a serveis, és un dels reptes als quals s’enfoca el curs, ja que “l’equilibri territorial continua sobre la taula i l’economia social no és aliena a les dinàmiques de desigualtat territorial presents a Catalunya. Malgrat que són moltes les iniciatives d’economia social en entorns rurals o no metropolitans, majoritàriament l’economia social es continua pensant, creant i articulant des d’un centralisme metropolità”, lamenta Laura Muixí, que conclou que l’economia social tindrà molt més pes els anys vinents perquè està demostrant capacitat de donar resposta als grans reptes ambientals i socials que la societat afronta tant en l’àmbit local com global.



Per un territori viu



El curs es va presentar aquest gener a la UVic amb una taula rodona titulada ‘Per un territori viu: reptes i propostes des de l’economia social i solidària’, que va comptar amb la presència d'Iker Elizondo, caporal de Bombers inscrit al Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) i enginyer forestal; Aina Roca, pagesa al Serradet de Barneres i Mengem Osona; Jordi Navarro, geògraf i activista ecologista i l’antropòloga i llibretera Carla Escarrà com a moderadora.



Les inscripcions per al curs ja estan obertes.

Article publicat originàriament a Setembre