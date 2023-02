Més d’un centenar de persones debaten sobre la capacitat transformadora de les Comunalitats Urbanes

La segona trobada de la Xarxa de Comunalitats Urbanes va aplegar més de 120 persones a Sant Feliu del Llobregat, aquest mes de gener. La Comunalitat de la ciutat amfitriona va acollir la jornada centrada en debatre la capacitat transformadora de les vint-i-dues Comunalitats i la situació actual d’aquest tipus d’organitzacions.

En aquesta ocasió, es va abordar conjuntament el marc del programa Comunalitats Urbanes, la relaciópúblic-comunitària. La primera part de la trobada va acollir tres projectes amb una sòlida trajectòria d’aquest tipus de relació: el Menjador Solidari Gregal del Besòs (Barcelona), la Xarxa de Dones Cosidores de Nou Barris (Barcelona) i l’Ateneu Popular Coma Cros (Salt). A partir de la seva experiència i d’un taller, es va repensar aquest marc públic-comunitari sota el qual també treballen les Comunalitats arreu del territori català.

En la segona part va ser el moment de recollir el fil dels debats sorgits als tallers i compartir els reptes, tensions, inquietuds i oportunitats amb què es troben en el seu dia a dia. Així com, generar un espai per abordar els àmbits de treball més compartits com són el cas de la sobirania energètica, la sobirania alimentària, les cures, el comerç de proximitat, la cultura, les migracions i la comunicació.

La segona trobada de les Comunalitats va comptar amb la presencia dels diferents agents que conformen el programa, el director general del programa i d’Economia Social i Solidària de la Generalitat, Josep Vidal; la subdirectora general d’Economia Social i Solidària i les Cooperatives, Roser Hernández; i l’alcalde de Sant Feliu, Oriol Bossa.

Debats i xerrades durant la segona trobada de les Comunalitats Urbanes a Sant Feliu del Llobregat. Foto: Raul Clemente

Comunalitats urbanes

Les Comunalitats urbanes és un programa del Departament d’Empresa i Treball que vol impulsar una organització més justa de l’economia. En l’actualitat, compta amb vint-i-dues comunalitats repartides arreu del territori, formades per empreses, entitats, cooperatives i tota mena de xarxes veïnals i de suport mutu.



A partir de l’impuls i l’enfortiment dels béns comuns i de les iniciatives basades en la cooperació i el suport mutu, l’objectiu del programa és crear nous projectes econòmics que, des de l’autoorganització, puguin donar resposta a necessitats col·lectives i contribuir al desenvolupament local.