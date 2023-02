El cooperativisme català viatja a Torí en el marc d’un pla europeu per impulsar les Comunitats Locals d’Energia

Els representants de l’Economia Social, el cooperativisme i les Comunitats Energètiques de Catalunya, Bèlgica, Itàlia i Polònia es van reunir a Torí (Itàlia), la setmana passada, per seguir treballant en el projecte RESPONDET (Regional Social Economy Policies for Sustainable Community-Driven Environmental Transition).

El pla, dins del programa europeu COSME (Competitivitat de les Empreses i per a les Petites i Mitjanes Empreses), se centra en la transició verda i digital des de l'economia social en territoris locals. És a dir, l'objectiu d’aquest projecte europeu d’intercooperació és crear un pla de promoció de Comunitats Energètiques en forma de cooperativa perquè es pugui aplicar a qualsevol territori.

En aquesta trobada, hi han intervingut diversos socis de Catalunya: la subdirectora General d’Economia Social i Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Roser Hernández, representants de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) i una delegació del cooperativisme català. Entre elles, la Federació de Cooperatives Agràries, Sostre Cívic, Batec, Insta, Som Energia i FGC Advocats. Per altra banda, també hi han participat membres de REVES (Xarxa Europea de Regions i Municipis de l'Economia Social) i representants de l’economia social de les altres delegacions.

Representants de l’Economia Social, el cooperativisme i les Comunitats Energètiques de diversos països es van reunir a Torí



Durant l’estada a Itàlia, s’han comparat estratègies de governança i impuls de les Comunitats Energètiques Locals, s’han compartit casos d’èxit de cada un dels països i s’han debatut noves estratègies per desenvolupar plans d’acció als territoris locals.

Aquesta és la quarta trobada que se celebra del programa. Durant el mes de setembre passat es va celebrar la primera trobada a Barcelona, a l’octubre va ser a Bèlgica i al novembre la tercera trobada es va organitzar a Polònia.