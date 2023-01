L’Escola d’Oficis de Muntanya obre les portes a la Vall Fosca

Pai2 Pallars i EnvallCooperativa s’uneixen per crear l’Escola d’Oficis de Muntanya (EOM) a la Vall Fosca, l'únic centre d’aquestes característiques a l’Alt Pirineu i l’Aran. Oferirà cursos reglats i reconeguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya, com ara el muntatge d'instal·lacions d’energies renovables, la construcció amb matèries primes de proximitat, l’apicultura i la guarda de refugi. El projecte ha estat guardonat amb un premi Empenta i pretén engegar l’activitat aquest 2023.

El refugi Casa Bigodé del poble d’Envall, projecte vinculat a EnvallCooperativa, serà la seu de l’escola on l’alumnat aprendrà els oficis tradicionals que es volen posar en valor i recuperar, tot adaptant-los a les noves necessitats de l’entorn. Maria Grimalt i Marta Villagrasa, responsables de l’Escola d’Oficis de Muntanya, han assenyalat que “s’ha creat una ruralitat de segones residències, centrada només en el turisme i en les pistes d’esquí, i s’ha abandonat la realitat de compartir, fer pinya amb el poble i utilitzar els materials que trobaves per escalfar-te, per menjar i per construir”.

L’equipament compta amb 24 places d’estudiant que l’alumnat podrà fer servir també com a habitatge mentre rebi les formacions. Amb això, l’escola vol poder pal·liar les dificultats d’accés a l’habitatge i de transport. Actualment, el refugi ja acull cursos de motoserrista amb titulació europea i també, durant l’any passat, va allotjar els tallers de l’Escola d’Oficials Forestals.

L’escola d’Oficis de Muntanya proposa una ‘nova ruralitat’ que neix com a resposta a “una ruralitat que han creat de paper, plàstic i turisme”, explica Grimalt. La iniciativa neix l’any 2022 per fer front a les necessitats derivades de la falta de recursos destinats per part de l’administració als territoris rurals i el creixent despoblament. L’EOM elabora i executa la tasca formativa basant-se en tres problemàtiques fonamentals associades a la ruralitat actual: l’obligatori èxode juvenil a les ciutats per estudiar, la manca de feina posterior i la dificultat d’accés a l’habitatge per a persones nouvingudes a les zones rurals. Segons Grimalt, “potser volen estudiar aquí però no poden assumir un lloguer”.

Per combatre aquesta realitat, l’EOM ambiciona ser un centre de qualitat, referent a la zona, que permeti al jovent o les persones nouvingudes establir-s’hi. Del resultat de la formació, Villagrasa i Grimalt en destaquen la possibilitat de l'alumnat de poder desenvolupar-se professionalment al mateix territori i ser sostenibles econòmicament, possibilitant així l’arrelament.

En un futur, volen incorporar i assentar-hi Programes de Formació i d’Inserció (PFI), pels quals es troben amb requisits burocràtics i administratius difícils de complir per l’especificitat de la zona (com ara les ratios de població o el transport). Ambdues sòcies, però, remarquen que el futur de l’escola depèn molt dels ajuntaments, de com es vagin detectant les necessitats reals del territori i de com l’administració les encari.