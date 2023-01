TranSaludable, un pòdcast sobre persones trans a l’entorn de la salut

TranSaludable, un pòdcast amb Alma, són dotze capítols que ajuden a visibilitzar la realitat que viuen les persones trans a l’entorn de la sanitat pública catalana. Amb una perspectiva holística, interseccional i no patologitzant, la iniciativa sorgeix amb la voluntat de relatar les experiències personals que viu aquest col·lectiu en un àmbit tant necessari com és la salut.

L’Alma Pereira, responsable del projecte TranSaludable, ha destacat la importància d’exposar a la societat que “les persones trans som agredides i patim prou abusos a tants àmbits, que no exposar-ho com a part d’una diagnosi sobre la nostra salut seria quedar-nos completament curtes”. A través d’entrevistes amenes i amb humor, els pòdcasts volen arribar a un públic més general i, així, poder expressar amb sinceritat i amb “el cor nu” les bones i les males pràctiques que experimenten.

Les dotze càpsules d’àudio han estat enregistrades també en format vídeo per posar rostre a les persones trans convidades i per fer una crida perquè es respectin les seves identitats, cossos i, en definitiva, els seus drets. Per a Pereira és important no oblidar que “som persones, amb veu i rostre, que fins i tot sentim, sagnem i patim igual que aquelles que no són trans”.

Alma Pereira, la responsable del projecte TranSaludable, en la gravació del pòdcast

TranSaludable inclou també una enquesta oberta a tot el col·lectiu que ajuda en la campanya de sensibilització difosa a les xarxes socials i que reflecteix com la majoria de participants han patit algun tipus de discriminació a la sanitat pública pel fet de ser trans. En aquest sentit, algunes d’elles creuen que s’ha vist agreujada per la sexualitat, sexe, procedència, ètnia, diversitat funcional, edat, religió o nivell socioeconòmic. D’altra banda, l’enquesta també visibilitza l’existència de bones pràctiques i destaca la necessitat que el personal sanitari sàpiga quines són les necessitats del col·lectiu: “les persones trans estem en risc però també trobem bones maneres de fer que ens donen salut”, sentencia la responsable del projecte.

Aquesta iniciativa és un projecte ideat per a CreaRSA, una entitat audiovisual de l’Economia Social, Solidària i Cooperativa del barri de Sants de Barcelona, que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ràdio Hostafrancs i Sants 3 Ràdio.