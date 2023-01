El Camp de Tarragona estrena la primera biblioteca de les coses al barri de Sant Salvador com un projecte d'economia circular

El Camp de Tarragona estrena la primera biblioteca de les coses, que s'instaura al casal d'entitats del barri de Sant Salvador de Tarragona. La iniciativa, que s'ha presentat en societat aquest dissabte, es basa en un servei de préstec d'objectes d'ús quotidià. Per ser-ne usuari, caldrà donar-se d'alta com a soci amb una quota a preu popular. El material en préstec es podrà cedir o donar i els impulsors esperen oferir un "servei a la diversitat" a la comunitat. Així, en aquest espai es podran demanar articles sanitaris, com ara crosses o cadires de rodes, però també eines de bricolatge o neteja. El projecte cooperatiu i d'economia circular també inclou un calendari de tallers de reparació per allargar la vida útil dels articles.

El barri de Sant Salvador de Tarragona ha donat la benvinguda a la biblioteca de les coses aquest dissabte amb una jornada de portes obertes on s'han captat els primers socis d'aquest projecte. En les pròximes setmanes, els impulsors auguren sumar noves adhesions i alhora, encetar el catàleg de material per deixar en préstec. La iniciativa funciona de forma similar a una biblioteca convencional, de manera que caldrà ser soci per emportar-se a casa un objecte durant un temps determinat. La proposta, basada en un model d'economia circular, busca reduir els residus a la vegada que s'enforteix la xarxa de suport veïnal.

Dues entitats tarragonines han estat les impulsores d'aquesta proposta, amb el suport econòmic d'una subvenció de la Diputació de Tarragona. D'una banda, el Far Cooperatiu s'hi ha implicat a través del projecte Circulars, mentre que l'associació Ariadna -vinculada a la comunitat del barri- s'encarregarà de gestionar el dia a dia del servei.

Entre la varietat d'articles que es posaran a disposició de la comunitat, s'hi podran trobar des d'eines de bricolatge a material sanitari. Com a punt diferencial d'altres biblioteques de les coses, també s'inclourà material sostenible per a celebracions en el catàleg del servei. Meritxell Vilella, membre de l'associació Ariadna, ha assenyalat que la voluntat és oferir "un servei a la diversitat", motiu pel qual es farà una atenció especial a les urgències de cada usuari. "Valorarem molt la necessitat de cada persona, no és el mateix si a algú li cal una cadira de rodes per una excursió de forma puntual o bé si tens una malaltia i el seu ús s'allarga", ha apuntat.

Tallers de reparació per allargar la vida útil dels objectes

El projecte no només se centra en el préstec d'objectes d'ús quotidià, sinó que va més enllà. Així, durant tot l'any es faran tallers de reparació d'articles, com és el cas de bicicletes. L'objectiu és incentivar a la població a optar per arreglar aquells objectes que puguin tenir una segona vida o bé allargar-ne la vida útil. També s'inclouran propostes sobre cuina d'aprofitament o reutilització de la roba. Tot plegat, per apostar per l'economia social i circular.

Una biblioteca per posar Sant Salvador al mapa

El fet que la biblioteca de les coses es trobi al barri de Sant Salvador no és casual. Més enllà del factor emocional que vincula els impulsors amb la comunitat on han crescut, la voluntat és convertir la zona en un referent, ja sigui en altres barris de la ciutat o del Camp de Tarragona. "Aquest ha estat sempre un barri que s'ha ajudat, hi ha una xarxa de veïnes que s'ajuden les unes a les altres, ens venia de gust aportar al barri per donar més entitat a això que ja passava", ha afirmat la sòcia del Far Cooperatiu Cristina Rodríguez.

L'espai on s'oferirà el préstec d'objectes és el casal d'entitats del barri, un edifici de titularitat municipal. La biblioteca de les coses estarà oberta al públic presencialment cada dimarts de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia i les tardes de dimecres, de dos quarts de quatre a dos quarts de vuit del vespre. El servei preveu obrir aviat un catàleg en línia, que s'elaborarà a través d'una col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili.