La Generalitat de Catalunya i la Confederació de Cooperatives es reuneixen per seguir construint "la Catalunya cooperativa"

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha rebut al president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, Guillem Llorens, al Palau de la Generalitat. Durant la trobada, s’ha fet balanç positiu de l’evolució de la política pública de promoció i suport al cooperativisme d’aquests darrers anys, així com de la creació de noves cooperatives i la consolidació i creixement de les ja existents, que generen una economia de major estabilitat i qualitat a Catalunya.

A les portes de l’entrada al Parlament de la proposta de llei de l’Economia Social i Solidària de Catalunya, es referma l’aposta per la voluntat de generar un marc legal que potenciï una economia de caire transformador arrelada al país i treballar per la transversalització dels valors cooperatius a espais referencials més enllà d’Empresa i Treball, com ara Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Recerca i Universitats o Territori, amb espais clau de desenvolupament cooperatiu com la mobilitat, l’urbanisme i l’habitatge.

Amb el 125è aniversari de la Confederació de Cooperatives de Catalunya a l’horitzó, el cooperativisme està iniciant una proposta de reforma de la seva llei per permetre adaptar-se a les noves necessitats i tenir capacitat d’assolir els nous reptes socioeconòmics que es presenten i per als que el moviment cooperatiu té capacitat de resposta.

En una trobada d’hora i mitja, marcada pel bon ambient i la voluntat de seguir co-construint la Catalunya cooperativa, s’ha fet també referència al desenvolupament del Pacte d’una Economia per la Vida i les aportacions del cooperativisme a l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, introduïdes a través de la participació al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), amb algunes necessitats que són de gran importància pel moviment cooperatiu i es reclamen amb urgència. A la reunió, hi han estat presents també Roger Torrent, com a cap de la Conselleria d’Empresa i Treball, Enric Vinaixa, a la Secretaria de Treball, Josep Vidal a la Direcció General de Cooperatives i Economia social i altres representants de la Confederació de Cooperatives comYaiza Blanch, Laia Bonastra, Ramon Sarroca i Lorena Torró.

El president de la Confederació de Cooperatives, Guillem Llorens, i el president de la Generalitat, Pere Aragonés

Tal com s’ha anat fent amb altres Grups Parlamentaris, la Confederació de Cooperatives de Catalunya reclama diàleg per a l’aprovació d’uns pressupostos de la Generalitat per al 2023 que permetin desenvolupar polítiques que incentivin una economia de transformació que prioritzi les persones, que camini cap a models productius arrelats al territori i que sumin en el repensament social i ecològic del nostre país.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya representa el 85% de l’economia social catalana, el 89% de la seva ocupació i a una base de més de 2.500.000 de cooperativistes al país; és l’entitat que sumen projectes per potenciar la veu del cooperativisme a Catalunya davant l’opinió pública i les administracions.

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya contribueixen a difondre la potència i els valors del cooperativisme com una forma d’emprenedoria més justa, més equitativa, més sostenible i diversa, amb un gran impacte social i econòmic.